Prije 20 godina snimao je hit-pjesme, a sada je glavni na TikToku i žali zbog savršenog tijela koje je imao

Craig David proslavio se hitovima "Re-Rewind (The Crowd Say Bo Selecta)" i "7 Days", a onda je nestao sa scene.

Britanski pjevač Craig David bio je zvijezda svjetske glazbene scene prije dvadesetak godina, nakon što se proslavio 1999. godine nastupivši na singlu ''Re-Wind'' Artfula Dodgera.

U javnosti ga nemamo priliku više često viđati, ali danas 42-godišnji Craig je velika zvijezda TikToka na kojem objavljuje videa i na kojem je dosad skupio više od 420 tisuća pratitelja i 1,7 milijun lajkova. Na profilu nerijetko dijeli svoja golišava izdanja i pokazuje torzo, a mnogi obožavatelji pamte dobro brutalne mišiće kojima se od mlađih dana mogao pohvaliti.

Ipak, u jednom od posljednjih intervjua zaključio je kako smatra da je otišao predaleko sa svojom opsjednutošću pločicama na trbuhu. Pritom je rekao kako je svaki dan provodio u teretani kako bi oblikovao po njemu savršeno tijelo, posebno u razdoblju dok je živio u Miamiju 2013. godine.

"U određenim trenucima svog života težio sam estetici. Shvatio sam da je održavanje zdravog stila života važnije od toga kako izgledaš. Znao sam otkazati druženja s prijateljima jer sam morao raditi kardio trening. Kakav je to život bio? Za koga sam to radio? Ja nisam body builder", izjavio je Craig za Daily Telegraph i dodao kako mu je danas zdravlje na prvom mjestu.

Pogledaji ovo Celebrity Prije više od 20 godina bio je na vrhuncu slave, otad se ne zna puno o njemu, a sad je bizarnim tvrdnjama začudio javnost!

Craig je odrastao u britanskom Southamptonu, a kako mu je otac svirao bas-gitaru u jednom bendu, često mu je bio gost na koncertu te je od rane dobi vladao pozornicama. Škola mu i nije išla, a u intervjuima je kasnije pričao kako su ga kolege maltretirale. O tome je čak napisao i pjesmu u trenutku kada je bio na vrhuncu slave. Surađivao je s brojnim bendovima, no sve do 1999. godine sreća mu se nije previše nasmiješila. Tek kada je snimio pjesmu "Re-Rewind (The Crowd Say Bo Selecta)" s Artfulom Dodgerom osvojio je čitav svijet u rekordnom roku.

Njihova pjesma završila je u vrhu top-ljestvica diljem svijeta te je prodana u milijunskoj nakladi. Za Craiga je to značilo tek početak blistave karijere. Pjesmom "7 Days" osigurao si je mjesto među tada najpopularnijim glazbenicima, a nekoliko albuma koje je objavio u to vrijeme sjajno je prošlo kod kritike i kod publike.

Iako je još danas aktivan na glazbenoj sceni, više nikada nije postigao uspjeh kakav je imao početkom ovog stoljeća.

Tijekom posljednjih godina ljubio je mnoge dame, a najpoznatija od njih je latino ljepotica Sofia Vergara. Par je kratko bio zajedno 2003. godine, no Davidu ljubav s danas jednom od najljepših žena svijeta nije uspjela. "Ona je živjela u Los Angelesu, a ja sam zbog koncerata često bio na putu i jednostavno nismo uspjeli održati svoju vezu", rekao je onda pjevač. Nakon nje bio je u vezi s Aidom Yespicom i Willom Ford, no pred oltar nikada nije stao. Kako kaže, najveća strast u životu mu je glazba i njoj se u potpunosti posvetio.

