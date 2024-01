Pamtimo ga po velikom hitu iz 90-ih, koji mu je godinama donosio samo probleme, a evo kako izgleda danas

Richard Ashcroft proslavio se kao frontmen benda The Verve, koji se raspao 1999., a zadnjih godina se rijetko pojavljuje u javnosti.

Britanski glazbenik, pjevač i tekstopisac Richard Ashcroft javnosti je ostao najpoznatiji kao frontmen alternativnog rock benda The Verve, koji je 1997. godine pokorio glazbene ljestvice hitom "Bitter Sweet Symphony".

Pjesma je i danas hit, iako se bend se raspao 1999. godine, a njima je godinama donosila samo probleme.

Naime, menadžer benda The Rolling Stons sudskim putem isposlovao je da svi tantijemi pjesme pripadnu Micku Jaggeru i Keithu Richardsu, jer je The Verve u pjesmu uvrstio isječak orkestralne verzije njihove pjesme "The Last Time", čime su prekršili autorska prava.

Stonesi su na račun toga godinama ubirali veliki novac, sve do 2019., kad je Ashcroft, primajući britansku nagradu za životno djelo, svečano objavio: "Veliko mi je zadovoljstvo da objavim da su Jagger i Richards pristali da se njihova imena izbrišu s liste autora, te će tako zarada od pjesme sada ići meni."

Danas 52-godišnji Ashcroft još uvijek neumorno nastupa i nakon raspada benda izgradio je uspješnu solo karijeru.

No, osim na koncertima, zadnjih ga se godina rijetko može vidjeti u javnosti i vodi miran obiteljski život.

Richard je već 28 godina u sretnom braku s glazbenicom Kate Radley (56) i zajedno imaju dvojicu sinova, 20-godišnjeg Caciusa i 24-godišnjeg Sonnyja.

Kako danas izgleda fromnten benda The Verve i koliko se promijenio od dana najveće slave, pogledajte u galeriji.

