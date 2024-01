Nekada su žarili modnim pistama, a što rade danas? Zavirili smo u živote bivših Mistera Hrvatske!

Iako su, nekima od njih, prošla čak i dva desetljeća otkad su se okitili lentom Mistera Hrvatske, ovi dečki danas izgledaju kao da je prošlo mnogo manje vremena. Velikim dijelom je to zasluga zdravog načina života, no zasigurno i zato što su slijedili svoje snove. Kamo su ih oni odveli, pogledajte u prilogu Sanje Jurković za In magazin.

Prošlo je točno 20 godina otkad se okitio titulom mistera Hrvatske. Iako iza sebe ima bezbroj humanitarnih i ekoloških projekata te uspješnu hrvačku karijeru, Mario Valentić javnosti je vjerojatno najpoznatiji po svojim glumačkim i voditeljskim angažmanima, no njegova primarna sfera djelovanja vezana je uz zdrave životne navike, pa ih i on održava na visokoj razini posljednjih 20 godina.

''Svih ovih 20 godina zapravo radim u struci kao profesor kineziologije, to mi je primarna struka, radim kao trener, radim svoje projekte Healthy Fit team buildinge, kongresne, Office Fit, osmislio sam programe za ljude koji puno sjede. Taj mister je bio neka odskočna daska za sve daljnje angažmane koji su se događali.

Rekao bi da radim ono što volim ili volim ono što radim i nastojim tako izmišljati stvari koje me raduju'', ispričao je Mario Valentić.

Iza sebe ima brak s Mirnom Maras, iz kojeg ima sina Niku, a sinčića Nou dobio je s partnericom Ljiljanom koju već godinama drži podalje od znatiželjnih očiju javnosti. Iako se na privatnom planu mnogo toga promijenilo u posljednjih 20 godina, ta brojka Mariju još uvijek zvuči nestvarno.

''Sigurno se pojavila koja bora, možda kosa nije toliko bujna koliko je bila, ali nisam rob te vječne mladosti, prije bih rekao da stremim lijepoj starosti. Nekako nemam osjećaj da je 20 godina prošlo, zaista mi se to čini kao recentno, ali eto, vrijeme leti u tih 20 godina, svašta se izdogađalo, život ide, ali lijepo se prisjetiti tih dana'', dodao je.

Najveći te ujedno povijesni uspjeh na natjecanjima ljepote ostvario je markantni Riječanin, koji je 2005. postao mister turizma svijeta, a svoju je karijeru nastavio graditi preko bare.

TON Phillip Kleva, mister turizma svijeta 2005.

''Deset godina sam proveo u New Yorku, završio sam dva fakulteta, završio sam glumačku akademiju, završio sam NYU i nakon toga sam živio neke tri godine u Španjolskoj, također sam se tamo bavio nekretninama, tamo sam radio kao agent nekretnina, ovdje u Hrvatskoj gradim sam nekretnine, uređujem, preuređujem, tako da malo drugačije, ali u biti uvijek se radi o nekretninama, tržištu nekretnina'', govori Phillip Kleva, mister turizma svijeta 2005. godine.

U New Yorku se oženio i razveo, a kako i ne bi, kad se sa samo 24 godine valjao među plahtama sa zavodnicom Samanthom iz serije Seks i grad. Na snimanju, dakako. Phillip je, naime, glumačku i manekensku karijeru tada nastavio graditi izvan granica Lijepe naše, a dio tog šarma pomaže mu i u poslu kojim se danas bavi.

''Nemojmo se lagati. To je znanstveno dokazano, rađena su istraživanja na tu temu, Amerikanci vole reći ˝Sex sells˝ i to je živa istina, tako da izgled uvijek pomaže, uz to, ja bi rekao da je jako važno biti pristojan, imati manire, biti svoj, biti normalan, prizemljen i uz to ako ti je još svemir, kako bi ja rekao, dao taj dar dobrog izgleda, mislim da su ti sva vrata otvorena'', kaže.

A vrata svojeg doma otvorio nam je Vanja Grgec. Ovaj nekadašnji profesionalni tenisač oduvijek je volio pomagati ljudima, pa su fitness i prehrana bili logičan slijed događaja, nakon što se okrunio lentom mistera Hrvatske prije 12 godina.

''Puno toga se promijenilo, puno toga sam prošao, u zadnjih 12 godina surađujem s jednom kompanijom u network marketingu, i zadnjih 5 godina, po što sam uvijek bio u fitnessu, uvijek sam bio u pomaganju ljudima, završio sam visoku školu osteopatije, sastavni dio toga je i kiropraktika, tako da pomažem ljudima, ne samo kroz prehranu i kroz trening, nego i kroz manualnu medicinu i rješavam ih bolova i poteškoća. Prva reakcija je lebdim nakon terapije osjećam se sjajno, kao da nemam leđa, kao da nemam tijelo'',otkrio je Vanja Grgec koji je mister Hrvatske bio 2011. godine.

I on je završio studij u Americi, a donedavno se bavio i hipnozom, no za nju, kaže, naprosto više nema dovoljno vremena jer se bavi još i akupunkturom te terapijom kristalima i bojama. U blagodatima njihova zajedničkog biznisa često uživa i supruga Matea, s kojom je prije nešto manje od godinu dana dobio djevojčicu Elsu.

''Raste kao gljiva, jaka kao zmaj, energija, sreća, veselje, smije se stalno i u tom pogledu mi smo bili spremni biti roditelji, neki kažu desit će se kad će se desiti, mi smo planirali, mi smo jedni od onih koji vole planirati i u biznisu i u životu i ovo smo isto isplanirali, pitaju nas hoće biti još, osim ako se po Duhu svetom ne spusti, neće, biti će samo jedno'', kaže Vanja koji je sa suprugom i u poslu.



''Pa iskreno, zahtjevno je, ali isto tako jedna od najljepših stvari koje postoje na svijetu. Ona je meni najbolji prijatelj, tako da 24/7 biti s njom zadnjih x godina je jedna od najljepših stvari koje doživljavam u životu'', kaže.

Ako je netko dobro protresao domaću scenu, bio je to Dino Bubičić. Ovaj bivši mister neko je vrijeme u svojim ranim dvadesetima proveo iza rešetaka, o čemu je otvoreno progovorio u svojoj knjizi ˝Od dilera do mistera˝, u kojoj se dotaknuo i veze s Vlatkom Pokos, koja je također punila novinske stupce. U jednom se trenutku povukao s javne scene i svjetla reflektora zamijenio pučinom.

''Danas je Dino na brodu, zadnjih dosta godina plovi na offshore brodovima, tu se pronašao nekako nakon svih tih blještavila, kamera i svega. Unazad dvije godine sam bio mjesec dana doma, mjesec dana na brodu, igrom slučaja desila se neka nezgoda, pa sam ostao doma. Offshore nije klasično naviganje, kako kažu, malo se razlikuje, posao je dosta opasan, naporan, radi se svaki dan 12 sati i tako svih mjesec dana, nema slobodnog dana, radi se sa strojevima koji su dosta jaki, veliki, glomazni i normalno da ima nezgoda i nesreća'', priča Dino Bubičić, mister Hrvatske 2008. godine.

Zbog ozljede na radu posljednje je dvije godine proveo u rodnoj Rijeci, nadoknađujući vrijeme sa svojim sinovima Leonidom i Noelom. Pod povećalom javnosti bio je i njegov sada već bivši brak s Ivanom Paris, s kojom se čak i oženio pred našim kamerama. Danas su, kaže, u korektnom odnosu.

''Komunikacija je uvijek bila prisutna, uvijek okej, naročito radi djece i tu nisam ispaštao po tom pitanju. Sad kažem, kako sam doma dvije godine, onda sam opet svjestan toga što sam sve propustio s njima, i Božiće i rođendane i Nove godine, pa sad pokušavam nadoknaditi'', priča Dino.

Iako ih spaja ljubav prema fitnessu, ovi se dečki u mnogočemu razlikuju, osim možda u jednoj stvari – bez razmišljanja bi, naime, sve ponovili.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.