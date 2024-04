Za platinastom plavušom nekad su uzdisali i muškarci i žene, a evo kako ona danas izgleda i što radi

Debbie Harry iz grupe Blondie snimljena je u ležernom izdanju na ulicama Sydneyja u turističkom izdanju.

Američka glazbenica i pjevačica legendarne grupe Blondie Debbie Harry snimljena je u rijetkom izlasku u javnost nakon nastupa u Metro Theatreu u Sydneyju.

77-godišnja Debbie, koja u Australiji nije održala koncert od 2017., snimljena je kako kupuje suvenire u centru grada, odjevena u crne tajice i bijelu majicu s natpisom, a pokušala se sakriti ispod crne šilterice i tamnih sunčanih naočala, no bezuspješno.

Njezine najnovije fotografije pogledajte OVDJE.

Pjevačica je nedavno progovorila o burnom načinu života koji je vodila i kao bivša ovisnica o heroinu priznala je da je probala svašta dok je bila na vrhuncu slave sa svojim bendom.

"Zanima me kako ću reagirati na povratak na scenu, obzirom na to da to nisam radila nekoliko godina. Morala sam promijeniti svoje ponašanje tijekom godina, a ponašanje je jako teško promijeniti. Ovih dana na turneji radim ono što bi radile žene na fronti tijekom Francuske revolucije. Sjedim tamo pleteći i ljuljajući se naprijed-natrag. To je ono što radim. Nosim svoje igle za pletenje sa sobom", izjavila je za The Big Issue i otkrila novi hobi u kojem uživa.

Debbie je 2019. godine izdala memoare naziva "Face It: A Memoir", u kojima je progovorila o danima najveće slave i konzumiranju teških droga.

"Heroin sam počela uzimati u društvu i nisam ga smatrala opasnim, tada nije bilo toliko informacija i klinike za odvikavanje nisu upozoravale na sve opasnosti kao što je to danas. Ali zapravo ne žalim zbog toga, možda se ponekad samo osjećam glupo. To se tada dogodilo i da sam sada mlađa, uzimala bih opijate da vidim kakvi su. Avanturističkog sam duha i znatiželjna uma", izjavila je Debbie.

Dugoočekivana knjiga ispunjena je mnoštvom ostalih živopisnih anegdota, ali i poprilično šokantnih detalja poput oružane pljačke u kojoj je sudjelovala, činjenice da je bila silovana te bliskog susreta sa serijskim ubojicom Tedom Bundyjem.

