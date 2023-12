Od dana njezine najveće slave prošlo je 20 godina, a evo kako sada izgleda pjevačica koja je skinula s trona pop-princeze!

Amy Lee proslavila se kao pjevačica grupe Evanscence, a od dana njezine najveće slave prošlo je 20 godina.

Američka pjevačica Amy Lee žarila je i palila 2000-ih sa svojim bendom Evanscence čiji se hitovi poput "Bring Me To Life" i "My Immortal" i danas često vrte na radijskim postajama, no ona živi potpuno drugačijim životom.

Amy koja će ovih dana proslaviti 42. rođendan, u javnosti se rijetko pojavljuje i od dana njezine najveće slave prošlo je 20 godina. No i dalje nosi svoj zaštitni znak, dugu crnu kosu po kojoj je bila i ostala prepoznatljiva, baš kao i po žestokom glasu. A upravo su Amyna autentičnost i ustrajnost otvorile put mnogim ženama u današnjem rocku.

"2003. sam uglavnom bila jedina žena u tom svijetu. Jedva da je bilo žena iza pozornice, ponosna sam na način na koji se promijenilo sve", izjavila je Amy u jednom od intervjua koji je dala za Vanity Fair.

Lee je otkrila i da dan danas susreće obožavatelje diljem svijeta koji joj govore da im je album "Fallen" promijenio život.

"U šoku sam koliko ljudi mi je to reklo. Pjesma ne stari i to me čini emotivnim gotovo svaki put, jer sam puno toga izgubila. Znam što znači biti poznat kroz pjesmu i osjećati se kao da si dušom prionuo uz tu glazbu. Znam taj osjećaj, a činjenica da bismo to mogli biti za bilo koga još uvijek mi je dirljivo, priznala je.

Godine 2003., kada su globalne pop senzacije poput Britney Spears i Beyoncé izdale albume, Evanescence se probio na mainstream glazbenu scenu s pjesmom "Bring Me to Life" i otvorio put njihovom debitantskom albumu, "Fallen" koji je postao jedan od najprodavanijih albuma 21. stoljeća, zauzevši mjesto nedaleko iza izvođača poput Adele i Lady Gage, s više od 17 milijuna prodanih ploča diljem svijeta.

Amy Lee se i danas bavi glazbom i nastupa sa svojim bendom, a popularna je i na profilu na Instagramu na kojem ju prati 1,2 milijuna ljudi s kojima dijeli trenutke iz privatnog života i karijere.

