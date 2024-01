Sjećate se njega? Ostao je poznat po mnogima najdražem sitcomu, a sad se u 50. godini pohvalio sretnim vijestima!

Glumac Josh Radnor, zvijezda serije ''Kako sam upoznao vašu majku'', vjenčao se s kliničkom psihologinjom Jordanom Jacobs u 50. godini, a sretne vijesti i fotografije koje oduzimaju dah podijelio je na društvenim mrežama.

Glumac Josh Radnor proslavio se u seriji ''Kako sam upoznao vašu majku'' kao Ted Mosby, a od tada se u svega desetak godina u skladu s njima i promijenio. Osim što je dobio nekoliko sijedih i sitno kilograma te pustio bradu, Josh se sada pohvalio i još jednom novošću.

Naime, u 50. godini stao je pred oltar s partnericom Jordanom Jacobs, a sretne vijesti podijelio je na Instagramu uz predivne vjenčane fotografije nastale u snijegu.

''Oženio sam se! Prije dva tjedna. U laganoj mećavi. Bio je to nevjerojatno emotivan vikend ispunjen snježnim blaženstvom. Zahvalan sam tolikim ljudima što su došli na imanje Cedar Lakes kako bi bili s nama. Ali najviše sam zahvalan Jordan. Ne mogu vjerovati ogromnoj sreći da ovu izuzetnu ženu mogu zvati svojom suprugom'', napisao je glumac.

Par se vjenčao 6. siječnja na imanju Cedar Lake u dolini Hudson u New Yorku, a ceremoniju nije pokvarila niti mećava.

''Gledam u beskraj tvojih zelenih očiju, i znam da to što se do sada nisam oženio nije bilo zbog nekog razočaranja.Istina je da se nisam oženio do sada jer sam čekao tebe'', rekao je Josh svojoj supruzi u zavjetima, prenosi New York Times.

Josh i Jordana upoznali su se na meditaciji zvukom u veljači 2022. godine, a jednom prilikom je za New York Times progovorio o tome što je osjećao kada ju je prvi put ugledao.

''To je ona, to je tvoja žena'', rekao je Radnor.

Podsjetimo, Josh je bio jedan od glavnih glumaca u seriji ''Kako sam upoznao vašu majku'' koja se emitirala od 2009. do 2014. godine.

Osim što je uspješan glumac, Radnor se bavi i glazbom, ali i meditacijom koja ga je i spojila s njegovom suputnicom.

Veću slavu nakon ''How I Met'' nije doživio, a glumio je još u ''Liberal Artsu'', ''Happythankyoumoreplease'' i ''Not Another Teen Movieju''.

Kako je izgledao nekad i kako izgleda danas pogledajte u našoj galeriji.

Iako ga danas više ne krasi glatko lice i tamna kosa, Josh i dalje ima prepoznatljiv osmijeh, a vi nam recite svoje mišljenje:

