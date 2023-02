Nakon operacije koja mu je spasila život izgubio je više od 80 kilograma pa je pronašao i 18-godišnju djevojku!

James Argent zbog pretilosti je bio u životnoj opasnosti, a nakon dvije operacije i drastičnog gubitka kila pronašao je i ljubav.

Britanski voditelj i reality-zvijezda, 35-godišnji James Argent u manje od godinu dana izgubio je više od 80 kilograma.

Svojom transformacijom pohvalio se na Instagramu, gdje je progovorio i o operaciji želučanog rukavca kojoj se podvrgnuo 2021. godine i koja mu je spasila život.

"Prošla godina bila je nevjerojatna i promijenila mi je život. Otkako sam bio na operaciji želučanog rukavca, izgubio sam više od 80 kila spao sam sa 170 na 88 kila. Uz operaciju sam uveo i značajne životne promjene i sada sam u najboljoj formi u životu, i fizički i psihički", pohvalio se James.

Poznato je da je na operaciju potrošio 10 tisuća funti, a uklonjeno mu je 70 posto masnog tkiva iz trbuha, nakon čega se posvetio tjelovježbi i zdravom životu, koji su ga u devet mjeseci doveli do nevjerojatnih rezultata.

Uslijedio je i zahvat odstranjivanja viška kože s trbuha, koje se nije mogao riješiti tjelovježbom i dijetom, a rezultate druge operacije još ne može pokazati jer mora nositi kompresijsku odjeću.

"Moje putovanje do mjesta na kojem sam sad trajalo je godinama, no uzbuđen sam zbog svega što budućnost donosi i mogu iskreno reći da se nikada nisam osjećao samouvjerenije i zadovoljnije čovjekom kojeg vidim u ogledalu", istaknuo je.

Argent je za britanske medije otkrio i da više od godinu i pol dana nije popio ni kapi alkohola, a ranije je priznao kako je na početku karijere bio ovisan o kokainu te da se naglo udebljao kad je droge zamijenio nezdravom hranom.

Kada je dosegao težinu od 170 kilograma liječnici su mu rekli da je u životnoj opasnost i tada je započeo svoju transformaciju.

Nakon velike životne promjene James je pronašao i ljubav. Zanimljivo je da njegova djevojka ima samo 18 godina, zbog čega ga mnogi kritiziraju, a radi se o Talijanki Stelli Turian.

"Osjećam se kao pravi sretnik, nekad se moram uštipnuti da se podsjetim kako se to stvarno događa", komentirao je James svoju vezu za medije.

Argent je, inače, televizijska ličnost, a proslavio se sudjelovanjem u britanskom reality showu "The Only Way Is Essex".

