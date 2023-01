Dok je rađala sina ljubavi svog života, on se zabavljao s miljenicom Hollywooda: ''Naša ljubav bila je kao neizlječiva bolest''

Isabelle Adjani pojavila se na Pariškom tjednu mode, a bio je to njezin prvi izlazak u javnosti nakon što se dugo vremena nije nigdje pojavljivala.

Francuska glumica Isabelle Adjani pojavila se nakon dugo vremena u javnosti i na modnoj reviji u sklopu Pariškog tjedna mode na kojoj su sve oči i kamere bili uprti u nju, obzirom na to da se u javnosti rijetko pojavljuje.

67-godišnja Isabelle stigla je obučenu u crnu kombinaciju od glave do pete, a ozbiljni je izraz lica sakrila iza velikih tamnih naočala. Ipak zauzela je nekoliko poza pred fotografima i dala im priliku da zabilježe njezino rijetko pojavljivanje.

Isabelle je svojevremeno slovila kao jedna od najljepših i najtalentiranijih glumica, a proslavila se ulogom u filmovima "Kraljica Margot", "Story of Adele H", "Nosferatu: Fantom noći", "Diabolique" i drugima. Zahvaljujući svojoj egzotičnoj ljepoti ubrzo je postala međunarodna zvijezda i tijekom karijere osvojila brojna priznanja i nagrade za svoj rad što na europskim, što na holivudskim filmovima, međutim svoj privatni život nikada nije voljela dijeliti s javnošću i obožavateljima.

Njezina životna priča djeluje baš poput neke filmske, počevši od ranog djetinjstva obilježenog siromaštvom u predgrađu Pariza. Glumičin otac bio je strog i konzervativan imigrant, a tjerao ju je da stalno uči i branio joj da vlastiti odraz gleda u ogledalu. Zbog toga je nekoliko godina morala odlaziti na terapije kako bi naučila prihvatiti vlastitu ljepotu, što je i sama otkrila u jednom od intervjua. Isabellin se život promijenio kada je imala 14 godina i kada ju je na pariškim ulicama uočio jedan filmski agent, čime je počela njezina uspješna karijera.

Razlog za skrivanje detalja privatnog života možda se krio u činjenici da je ljepotica vodila izuzetno buran ljubavni život koji je bio okrunjen s jednim brakom, ali zapravo s čak osam velikih ljubavi.

Trenutačno je sama, no od 2002. do 2004. godine bila je zaručena za Jeana-Michela Jarrea, 2008. godine bila je u vezi s Toninom Cacaceom, prije njega četiri je godine ljubila Stéphanea Delajouxa, s Danielom Dayom-Lewisom u vezi je provela razdoblje od 1989. do 1994. godine, s Warrenom Beattyjem od 1986. do 1987. godine. 1983. godine bila je s Sergeom Gainsbourgom, a prije njega ljubila je Brunu Nuyttena i Davida Rocksavagea.

Najviše traga na nju ostavila je veza s Danielom Dayom-Lewisom, koji ju je ostavio trudnu bez ijedne riječi, a u trenutku kada je rađala njihova sina on se zabavljao s miljenicom Hollywooda Julijom Roberts.

"On je ljubav mog života. Završilo se jer je bilo nemoguće, nepojmljivo snažno. Naša ljubav je bila kao neizlječiva bolest. Jedan pogled na njega i znate da je to čovjek spreman da izazove bol u vama. Nije mogao odvojiti uloge koje je glumio od stvarnog života. Često se ponašao kao da nije dio ovog planeta, prepuštajući se junaku kojeg je igrao. Imali smo strast u najčišćem obliku, a takvo nešto uvijek je osuđeno na propast. Bili smo ljubav o kakvoj se piše u klasičnim romanima, a uništilo nas je to što sam dozvolila da on bude centar mog života", izjavila je Isabelle u jednom od intervjua.

