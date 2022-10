Danas 73-godišnja Shelley Duvall najpoznatija je javnosti po ulozi Wendy Torrance u klasiku Stanleya Kubricka ''Isijavanje'', no nakon tog njezina karijera krenula je silaznom putanjom.

Američka glumica Shelley Duvall ostvarila je ulogu karijere u kultnom hororu "Isijavanje" Stanleyja Kubricka, u kojem je glumila uz legendarnog Jacka Nicholsona. Danas ima 73 godine i pravo je čudo kad se pojavi u javnosti i medijima.

Ovoga puta njezina najnovija fotografija osvanula je na društvenim mrežama, a objavila ju je njezina obožavateljica, piše The Sun.

Shelley pored djevojke koja je objavila fotografiju sjedi raščupane frizure u sivoj majici, a kako danas izgleda, možete pogledati OVDJE.

Njezino posljednje televizijsko gostovanje bilo je 2016. godine kada je bila u emisiji "Dr. Phil", a kasnije je u intervjuu za The Hollywood Reporter razgovarala o snimanju Kubrickova filma te je otkrila da je za nju to bilo iscrpljujuće jer je on bio vrlo težak i zahtjevan, a osvrnula se i na svoju cjelokupnu holivudsku karijeru.

Prije toga nitko ju nije vidio godinama niti je znao gdje se točno nalazi. Shelley je zadnje glumila u filmu ''Manna from Haven'' iz 2002. godine i nakon toga se povukla iz glume.

U kultnom filmu iz 1980. godine Shelley je glumila Wendy, suprugu Jacka Torrancea, kojeg je glumio Nicholson, koji je skrenuo s pameti u zimskom odmaralištu, a u spomenutom intervjuu priznala je kako je u mislima morala stalno održavati jedan nivo panike kako bi potpuno ušla u svoj lik.

"Sve sam morala ponavljati barem 35 puta. Trčanje, plakanje i nošenje dječaka postalo mi je teško u jednom trenutku. I tako je bilo od prve probe tijekom cijelog snimanja. Teško je to", rekla je tada Shelley.

Dodala je kako bi na svom walkmanu slušala tužne pjesme ili se jednostavno vraćala na neka nesretna sjećanja kako bi ušla u svoj lik Wendy Torrance.

"Samo sam razmišljala o nečemu vrlo tužnome u svom životu ili o tome kako mi nedostaju obitelj ili prijatelji. Ali nakon nekog vremena tijelo se pobuni i kaže - prestani mi to raditi. Ne želim plakati svaki dan. Ponekad bi me samo i ta pomisao rasplakala. Cijeli dan sam provela plačući, ne znam kako sam to uspjela", izjavila je.

Iako je Kubrick bio težak karakter za suradnju, s druge je strane, kako je rekla, bio pun ljubaznosti.

"Bio je vrlo topao i ljubazan prema meni. Proveo je puno vremena sa mnom i s Jackom. Samo je htio razgovarati satima, dok bi ekipa čekala, ali njemu je razgovor bio vrlo važan", otkrila je.

Nakon "Isijavanja" Shelley je glumila u nekoliko projekata, uključujući i film "Popaj" s Robinom Williamsom. Međutim, 2002. godine povukla se iz svijeta filma, a još prije 27 godina preselila se iz Kalifornije u Teksas. Nakon što se deset godina nigdje nije pojavljivala, u studenom 2016. godine odlučila je u emisiji "Dr. Phil" ispričati istinu o svojoj borbi s mentalnim bolestima koje su sada iza nje.

