Svima je najpoznatija kao pomalo jeziva Rose, no evo kako je njezina karijera zapravo počela i koliko se promijenila od ove hit uloge!

Melanie Lynskey svijetu je ostala najpoznatija po ulozi Rose u seriji ''Dva i pol muškarca'', a malo tko zna da je i danas aktivna glumica te ljubi poznatog glumca Jasona Rittera.

Glumicu Melanie Lynskey svijet je najbolje upoznao i upamtio nakon što je utjelovila Rose u seriji ''Dva i pol muškarca'', ali malo tko zna da je osim te ostvarila i još neke uspješne uloge o kojima se toliko ne priča.

Melanie je rođena 1977. godine u New Plymouthu, a sa samo 16 godina debitirala je u svom prvom filmu ''Nebeska stvorenja''. Tinejdžerica Melanie tada je na filmskim ekranima zasjala uz tad već filmsku zvijezdu Kate Winslet.

Obzirom da je imala 16 godina, Lynskey je poželjela završiti srednju školu te ostaviti glumu po strani, ali film je doživio veliki uspjeh pa je uz pomoć agenta i menadžera dospjela u Hollywood. Tamo se, nažalost, nije dobro snašla.

''Bilo je vrlo bolno. Bila sam gotovo anoreksična. Nisam bila nimalo zadovoljna svojim izgledom i na silu sam pokušavala smršaviti jer sam mislila da ću se tako uklopiti. Poželjela sam jednostavno odustati od svega'', prisjetila se glumica u jednom intervjuu.

Nakon toga se vratila na rodni Novi Zeland i glumila u filmu redateljice Gaylene Preston.

''Cijela je audicija završila tako što smo Gaylene i ja provele sate razgovarajući, raspravljajući o stvarima koje me čine nesretnom. Bio je to prvi put da je netko doista vidio koliko sam loše i prva osoba s kojom sam mogla razgovarati'', ispričala je glumica.

A prava slava stigla je nakon 2003. godine kada se počela emitirati serija ''Dva i pol muškarca'' u kojima je glumila psihički poremećenu Rose koja je u svih 12 sezona uzaludno čekala da joj Charlie uzvrati ljubav. A nešto ju je od ovoga vezalo i za stvarni život. Melanie je, naime, dijagnosticirana mizofonija, rijedak psihički poremećaj uslijed kojeg ljudi mogu poludjeti zbog nekog sasvim uobičajenog zvuka, poput zvižduka.

Melanie je glumila još i u serijama ''Yellowjackets'', ''Candy'', ''The Last of Us'' i još nekoliko.

2007. godine udala se za Jimmija Simpsona s kojim se rastala 2014., a novu sreću u ljubavi pružio joj je glumac Jason Ritter s kojim je počela hodati 2013., a vjenčali su se 2020. godine. 2018. godine dobili su i kćerkicu čije ime javnosti nije otkrila.

Prije nekoliko godina glumica je bila i meta napada zbog debljine, a njezin suprug javno ju je branio od loših komentara.

"Ako netko ima daljnje neželjene komentare o bilo čijem tijelu, može ih slobodno napisati trajnom tintom na vlastito čelo", poručio je tada glumac.

A kako danas izgleda i kako se mijenjala kroz godine, pogledajte u našoj galeriji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Doris Pinčić rodila treće dijete! Poznat je i spol bebe koju je dobila s drugim suprugom

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Zdravko Mamić provodi se na jahti s mlađahnom djevojkom, a nije teško pogoditi gdje ljetuju!