Jelena Radan nekoć je bila rado viđeno lice na društvenim događanjima, no zadnjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti i uspješno čuva svoju privatnost.

Pjevačica Jelena Radan (48) poznata je po fado glazbi što je čini jedinstvenom na domaćoj sceni, a ono po čemu se još razlikuje od većine kolega je to što se rijetko pojavljuje u javnosti i uspješno čuva svoju privatnost.

No da nije oduvijek bilo tako dokazuju Jelenine fotografije iz prošlosti kada je bila rado viđeno lice na svim važnim društvenim okupljanjima, pa tako nije propustila ni promociju albuma Tonyja Cetinskog 2005. godine.

Jelena se na tom događaju pojavila u opuštenom izdanju te je čak pokazala i malo gole kože, a iako je od tada prošlo 17 godina, danas ne izgleda puno drugačije.

No ono što se promijenilo je da Jelenu sve rjeđe imao priliku vidjeti u javnosti, a uspješno skriva i svojeg 15 godina mlađeg partnera Borisa Sekulića s kojim je zadnji put fotografirana davne 2011.

Ipak, ranije ove godine je za IN Magazin progovorila o njemu te je istaknula kako im razlika u godinama ne predstavlja problem.

"Tako se dogodilo, ti ne planiraš barem ja, baš se nekako dogodilo. Mi ne osjećamo, jednostavno živiš to, sve ima svoje izazove svoje mane, prednosti ne budimo se i kažemo mmm sad si ti 15 godina stariji, ti si mlađa", ispričala je, a spomenula je i svoju osmogodišnju kćer Mašu uz čuje je odobrenje napravila vlastitu animiranu slikovnicu za djecu.

"Da me naučila brdo toga, tu uopće nemam što govoriti, to je nevjerojatno i svaki dan se pitaš jesi dovoljno dobar, je l' sve ok i nju tlačim s tim, pitam ju jel' sve ok", kazala je Jelena.

Na glazbenoj sceni još je prisutna, a tijekom godina je radila pauze, no vjerna publika svaki njezin povratak na scenu dočekuje u velikom broju.

Albina u topiću s hrpom proreza, a najveći je kod dekoltea pa ga je automatski bacio u prvi plan! +27

Muž Blanke Vlašić oglasio se nakon šuškanja o preljubu pa otkrio kako stvari među njima stvarno stoje +26