Bila je zvijezda domaćih humorističnih serija, a evo zašto je nestala s malih ekrana: "Željela sam se malo odmaknuti od svega..."

Daria Knez nekada je bila zvijezda domaćih serija, a otkako se povukla s malih ekrana, rijetko je imamo priliku vidjeti.

Glumica Daria Knez mnogima je poznata iz serija "Bumerang TV", "Bitange i princeze" i "Dobre namjere", a vodila je i prvu sezonu "Big Brothera".

Zadnjih je godina nemamo tako često priliku vidjeti, svjesno se povukla iz svega jer je bilo previše toga što ju je zamaralo, a manje toga što ju je veselilo.

"Željela sam se malo odmaknuti od svega i odlazak u kazalište, u paralelnu stvarnost, donio mi je opet mir i vratio ljubav prema pozivu", izjavila je nedavno za Jutarnji list.

Sada se nakon dugo vremena pojavila u predstavi "Dražen" gdje ima ulogu Biserke Petrović, majke sportskih genijalaca Dražena i Aleksandra Petrovića.

"Naravno, baš je bilo posebno iskustvo, iako tremu imam uvijek, rekla bih da sam se već saživjela s njom. No, ovaj put je bila još izraženija", otkrila je kako se snašla u ulozi za Gloriju.

Daria je od 2007. godine posvećena kazalištu. Članica je glumačkog ansambla "Gradsko kazalište Trešnja", a obožava raditi na dječjim predstavama i posuđivati glas u crtićima. Tijekom karijere surađivala je s brojnim kazalištima te je dobitnica mnogih glumačkih nagrada.

O privatnom životu ne voli govoriti, no svima je dobro poznato kako se tijekom snimanja serije "Bumerang" zaljubila u redatelja Tomislava Rukavinu te se za njega udala u tajnosti.

S njim ima dvije djevojčice Ninu i Evu između kojih je razlika samo dvije godine, a ne skriva ni koliki utjecaj imaju u njezinom životu.

"Nina i Eva moji su najbolji kritičari i moja najvjernija publika. Uvijek ih poslušam nakon probe ili predstave, jer čije je mišljenje važnije od dječjeg? Oni najispravnije gledaju na svijet, a za njih predstave i radimo. One su moje navijačice, a najviše vole provoditi vrijeme u mojoj maloj garderobi. Nisu u ekstazi kada me vide na televiziji, njima je to valjda normalno. Kao i to da mama često radi vikendom", rekla je glumica.

