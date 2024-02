Ova žena slavi 70. rođendan: ''Želim prihvatiti bore i da mi se vidi malo života na licu!''

Christie Brinkley uoči 70. rođendana na društvenim se mrežama oprostila od "seksi šezdesetih" te je otkrila kako se nosi sa starenjem i borama.

Legendarna američka manekenka Christie Brinkley i danas svojim izgledom izaziva jednako divljenje kao i na počecima svoje karijere davnih 1970-ih.

Iako je svojevremeno otkrila kako odlazi na tretmane kseominom, koji je sličan botoksu, naglasila da ne pretjeruje i ubrizgava ga samo na područje lica između obrva jer želi dostojanstveno ostarjeti.

Pogledaji ovo Nekad i sad Novakovu pobjedu nije propustila ni žena za koju nitko ne može vjerovati kako izgleda u 70. godini, pogledajte zašto izaziva čuđenje gdje god da se pojavi!

Svojih se godina nikada nije sramila, bilo da se radi o pokazivanju sijedih ili odgovaranju na kritike o borama, a uoči svojeg 70. rođendana legendarna manekenka otkrila je kako se tako dobro nosi sa starenjem.

"Još sam nekoliko dana u svojim seksi šezdesetima prije nego što uplešem u senzacionalne sedamdesete 2. veljače, no već znam da će to biti spektakularna godina! Znam, jer mi je to plan i dovoljno sam stara da znam da je sve na meni", napisala na Instagramu, a o starenju i borama progovorila je i u novom intervjuu za časopis People.

"Želim prihvatiti određene bore. To je način na koji pristupam starenju. Kada ljudi pretjeraju sa zahvatima, mogu izgledati voštano i - ne znam koja je riječ - očuvano ili tako nešto. Želim da mi se malo života vidi na licu", rekla je Brinkley. Osvrnula se i na lavinu negativnih komentara koje je dobila ispod jednog selfieja na kojem je pokazala bore.

"Mislim da se ne bismo smjeli tako ponašati jedni prema drugima", istaknula je, a ispod pogledajte i sporni selfie.

Christie je na vrhuncu svoje manekenske karijere krasila čak tri uzastopne naslovnice časopisa Sports Illustrated, nosila je revije najvećih dizajnerskih kuća, a nazivali su je jednom od najseksepilnijih i najljepših žena svijeta. Iako su neki tvrdili da će joj karijera završiti kada navrši 30 godina, ona i dalje povremeno snima kampanje i nosi revije.

Pogledaji ovo Celebrity Žarila je i palila 80-ih godina, a zbog ove golišave fotografije nitko ne vjeruje da ima 68 godina!

"Premlada sam da ne bih radila i volim svoj posao", izjavila je 2021. godine za The Times, kada je progovorila i o problemu nedovoljnog angažiranja starijih žena u modnoj industriji.

"Radim u ovoj industriji posljednjih 47 godina i ona se razvila tijekom vremena, ali starije žene i dalje nisu dovoljno uključene u posao. Žene mi govore da se vide u tom poslu, žele biti elegantne. Žele biti primijećene", poručila je tada.

Kako je Christie izgledala u danima najveće slave i koliko se otada promijenila, prisjetite se u našoj galeriji.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Bio je najpoželjniji domaći neženja, a nakon burnog ljubavnog života smirio se uz ekonomisticu koju je i odveo pred oltar

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Hrvatska pjevačica koja želi predstavljati Srbiju na Eurosongu suočila se s hejterima: ''Iz inata ću pobijediti i svim srcem predstavljati Srbiju!''