Dugo godina slovio je kao jedan od najpoželjnijih neženja i šarmirao sve redom, a onda je isplivala gnjusna istina

Chris Noth proslavio je 68. rođendan, no sve vezano uz glumca nažalost je ostalo u sjeni optužbi za seksualno uznemiravanje koje su se prije godinu dana pojavila vezano uz njegovo ime.

Američki glumac Chris Noth proslavio se ulogom šarmantnog Face u kultnoj seriji "Seks i grad" iz koje na kraju izbačen zbog gnjusnih optužbi, a od dana njegove najveće slave prošlo je dosta vremena.

Chris je navršio 68 godina, a zahvaljujući ulozi Face mamio je uzdahe žena gdje god da se pojavio, a obožavateljice serije jedva su dočekale njegove najnovije fotografije kada je počelo snimanje novih epizoda. Pogotovo nakon što je nekoliko mjeseci ranije bio priznao kako nije siguran želi li ponovno glumiti Facu jer je smatrao da je tom liku dao sve, da bi se nakon razgovora s producentima pristao pojaviti ponovno na malim ekranima kao slavni zavodnik.

No scene koje je snimio uklonjene su nakon optužbi za seksualno zlostavljanje i to već u prvoj epizodi serije "And Just Like That" u kojoj je "doživio srčani udar" dok je vježbao. Glumac se trebao pojaviti i u finalnoj epizodi u fantastičnoj sceni u kojoj se Carrie ponovno susreće s Facom na pariškome mostu Pont des Arts gdje je željela prosuti njegov pepeo. Scena je navodno trebala prikazati kako se Carrie konačno pomirila sa smrću svojega supruga i u njoj se trebao pojaviti i Noth. Naime, Carrie i Faca su ondje prethodno fotografirani dok su snimali spomenute scene, no kreativni tim serije odlučio je da snimak nije dovoljno narativno značajan da bi se uključio u priču.

Sve je počelo nakon što je Chrisa nekoliko žena optužilo za seksualno uznemiravanje, a on je opovrgnuo optužbe kazavši da su lažne.

"Ove su priče mogle biti otprije 30 godina ili otprije 30 dana, ali ne uvijek znači ne, a to je granica koju nisam prešao. Susreti su bili sporazumni. Teško je ne dovesti u pitanje vrijeme izlaska ovih priča. Ne znam sa sigurnošću zašto se sada pojavljuju, ali ovo sigurno znam - nisam napao te žene", rekao je Noth.

Glavne zvijezde "Seksa i grada" Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis objavile su zajedničku izjavu u kojoj izražavaju tugu zbog optužbi protiv Notha te su pružile potporu ženama koje su ga optužile.

Inače, Chris je dugo godina slovio kao jedan od najpoželjnijih neženja, a to se promijenilo 2012. godine, nakon što je upoznao 27 godina mlađu Taru Lynn Wilson, koja je radila u njegovu baru "The Cutting Room", a koju je deset godina kasnije odveo pred oltar. 2008. godine dobili su sina Oriona, a 2020. godina i sina Keatsa.

Chris i Tara ne pojavljuju se često zajedno u javnosti i u nekoliko su navrata priznali da su se često mirili i prekidali u početku veze, no danas su ludo zaljubljeni i uživaju u obiteljskom životu daleko od svjetla reflektora.

