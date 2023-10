Bila je međunarodni seks-simbol i udavala se čak četiri puta, a njeni povremeni izlasci u javnost prava su atrakcija!

Brigitte Bardot snimljena je nakon dugo vremena u javnosti i to kako vozi svoj automobil u 90. godini.

Legendarna holivudska glumica Brigitte Bardot viđena je u rijetkom javnom pojavljivanju i to na jugu Francuske gdje je snimljena za volanom starog bijelog automobila u kojem je bila prava atrakcija.

89-godišnja Brigitte snimljena je u vožnji iz svoje luksuzne vile La Madrague u Saint-Tropezu do imanja u La Garigueu, i to nakon što je ljetos imala ozbiljnjih problema s disanjem zbog čega je morala intervenirati i hitna medicinska služba. No čini se kako se glumica dobro oporavila i nesmetano obavlja svoje poslove.

"Bilo je oko 9 sati ujutro i Brigitte je imala problema s disanjem. Bilo je snažnije nego inače, ali nije izgubila svijest. Liječnici su je spojili na kisik i neko vrijeme nadziral, a kao i svi ljudi u određenim godinama, ona više ne može podnijeti vrućinu. To se događa s 88 godina. Ne smije se nepotrebno naprezati", izjavio je njezin suprug Bernard d'Ormale za Var-matin.

Brigitte je glumila u 47 filmova prije nego što je napustila filmsku industriju 1973. godine. Rođena je i odrasla u Parizu, a bila je ambiciozna balerina prije nego što je počela raditi kao manekenka i glumica. Imala je samo 15 godina kada je 1950. godine krasila naslovnicu časopisa Elle, nakon čega je započela njezina glumačka karijera.

Ubrzo nakon toga, Brigitte je na jednoj audiciji upoznala svog prvog supruga, redatelja Rogera Vadima. Ulogu nije dobila, ali njih dvoje se ludo zaljubilo. Unatoč početnom negodovanju njezine obitelji, vjenčali su se 1952., kada je ona imala 18, a on 24 godine.

Brigitte je stekla slavu i postala međunarodni seks simbol nakon što je glumila seksualno oslobođenu mladu ženu u filmu "I Bog je stvorio ženu" iz 1956. godine. Godinu dana kasnije ona i Roger razveli su se, ali su nastavili raditi zajedno na filmu "The Night Heaven Fell".

Godine 1959. vjenčala se s Jacquesom Charrierom i zajedno su dobili sina Nicolasa prije nego što su se rastali 1962. Četiri godine kasnije udala se za njemačkog milijunaša Guntera Sachsa, ali su se rastali 1969. godine, a od 1992. godine u braku je s Bernardom.

Otkako se povukla iz glume, posvetila se Zakladi Brigitte Bardot koja je posvećena zaštiti životinja, a pokrenula ju je 1986. novcem prikupljenim od prodaje svog nakita.

