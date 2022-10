Blanka Vlašić i Franka Batelić prilično su aktivne trudnice i dane prije porođaja provode uživajući. I Maja Šuput je nekoliko sati prije porođaja obavljala poslovne obveze, a Žanamari nam je otkrila da se u trudnoći udebljala 35 kilograma. Kojim je Hrvaticama trudnoća bila užitak, a kojima nije baš sve teklo glatko, istražio je naš Davor Garić.

Blanka Vlašić dane prije porođaja provodi u Splitu. Uspješna atletičarka na svojim je društvenim mrežama obznanila da joj trudnoća prolazi prilično glatko.



''Tijekom prvog tromjesečja borila sam se s jutarnjom mučninom i umorom pa sam morala smanjiti svoje uobičajeno dnevno vježbanje, no sada mi se energija vratila i uz nekoliko prilagodbi mogu vježbati svaki dan'', rekla je.



Napisala je Blanka koja očekuje sinčića, a sitno do drugog porođaja broji i Franka Batelić. I ona je u visokoj trudnoći prilično aktivna. Priznaje, drugi je put sve lakše.



''Prvi put sve googlaš, i ja sam bila ta, a drugi put doslovno zaboravim koji sam tjedan, moram se podsjetit, nekako sve ide puno lakše, puno opuštenije i baš uživam'', rekla je Franka.



I Maja je punom parom radila do posljednjeg dana trudnoće. Nakon što je obavila obveze u laboratoriju tog dana, dolsovno se uputila u rađaonicu na carski rez. Trudnoća joj je bila ''za poželjeti''.



''Pa on se rita i previše, ali navodno kažu mame da se i druga djeca riču, riču? Tako da ne znam je li moje neko super živahno, ali najviše se rita kada jedem. Dijete voli jest na mamu očigledno, i na večer kad se smirim jako se rita, da. Ali za sad je, baš kao da je ne znam na čemu, kao da je u disku'', rekla je tada.



Miss Universe Hrvatske 2018. Mia Žaja i u visokom je stupnju trudnoće bila čila i poletna.



''Pa dobro podnosim, stvarno nisam očekivala da će mi biti tako jednostavno, zahvalna sam Bogu jako zbog toga. Osjećam se super, nemam nikakve tegobe'', rekla je.



Supruga Petra Graše Hana blaženo je stanje također provela uživajući. Tek dvadesetak dana prije porođaja, pjevala je na koncertu.



''Ovo jadno biće je morala slušati ove raznorazne zvukove mog upjevavanja, zadnjih dana dosta se bunila, ali rekla sam večeras još da izdržim i onda obećajem da prestajem pjevati'', rekla je Hana Huljić.



Pameli Ramljak put do majčinstva nije bio lagan. Svakodnevno si je morala ubrizgavati injekcije protiv zgrušavanja krvi zbog rizika od gubitka djeteta, no sve se isplatilo.



''Uživam znači nisam imala nikakvih tegoba, nikakvih bolova, mučnina, ništa. To me sve mimoišlo hvala bogu. Danas se osjećam super'', kaže Pamela Ramljak.



Leona Paraminski rodila je u 42. godini. Beba je došla nakon nekoliko pokušaja potpomognutih oplodnji.



''Puno je tu hormona, puno je oscilacija, puno je svega, ali meni je na kraju bio zbilja okej put, čak ne bi rekla da mi je trnovita bila oplodnja, i sve kao da je bilo lakše, trudnoća lagana, ali onda cijeli taj dio s porodom. To mi je bilo teško i težak mi je bio oporavak'', kaže Leona Paraminski.



Jedna od najseksepilnijih domaćih pjevačica slovi kao vlasnica savršene linije. Ipak, za vrijeme trudnoće nakupila je velik broj kilograma.



''U trudnoći sam dobila čak 35 kilograma. Doduše, ne zbog toga što sam previše jela, upravo obrnuto, čak sam držala nekakvu dijetu da ne bi dobila taj trudnički dijabetes. Tako da sam jako pazila što jedem. Ali moj problem su bili hormoni štitnjače, tj. neimanje štitnjače. Tako da smo stalno trebali tu dozu porihtavati, to je stvarno bilo naporno.'', otkrila je Žanamari Perčić.



Redoviti prenatalni treninzi porođaj čine lakšim.



T''o je i jedan od razloga zašto sam i ostala aktivna, svi se bojimo tog trenutka poroda i nadamo se da će to proći što lakše i što bolje'', govori Mia Žaja, Miss Universe Hrvatske.



Bez obzira na to kako im prođe trudnoća, kažu majke, osjećaj kada im beba zaspi u naručju, neopisiv je.



''Ja ne mogu to uopće riječima opisati. To je takva ljubav, to je takvo ispunjenje, to je sve. Ako nisi roditelj, nemaš djecu zbilja na znaš, ja isto nisam znala, prepostavljala sam, ali nisam znala, sad znam i sad bi odmah još jedno'', govori Leona Paraminski.

