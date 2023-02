Pripreme za veliki plesni spektakl su počele: ''Ima dobar omjer zabave, a i discipline, strogosti''

Trinaest zvijezda, koje će u novoj sezoni showa pokazati svoje umijeće, upoznalo je svoje mentore. Prvi plesni koraci otplesani su na snimanju promospota. Koliko imaju plesnog znanja, čemu se vesele, a čega se pak pribojavaju, otkrili su za In magazin!

Pripreme za velik plesni spektakl, koji na male ekrane stiže ovog proljeća, službeno su započele.. Zvijezde su odjenule plesne kostime, uskočile u plesne cipele i upoznale svoje mentore. Malo je reći – uzbuđenje raste!

''Nisam pala s Marsa, ali eto vidjet ćemo. Ni ne znam što me čeka'', kaže Tara Thaller.

''Trema će vjerojatno doći kasnije. Jedva čekam da sve počne'', kaže Deniss Grgić.

''Znaš šta, čekat ću prvu epizodu da bi postao potpuno svjestan'', dodao je Marko Cuccurin.

''I ja se tako osjećam, da će ovo biti velika avantura'', kaže Petar Kurtela.

Petra Kurtela nagrađivana je kazališna, filmska i televizijska glumica, kojoj joj je ples najveći izazov dosad. Zašto? Jer plesnog iskustva, tvrdi, uopće nema:

''Joj nikakvo tako da bit će zanimljivo'', kaže Petra.

No nekako sumnjamo da Petra neće naučiti i samouvjereno zaplesati jer uz sebe ima iskusnog plesača i mentora Damira Horvatinčića, koji se ove sezone vraća u show.

''Moj nekakav dojam kad smo se upoznali mi je bio definitivno pozitivan, jer je tako energična je, pozitivna, vidim da voli zezat se i mislim da je to dobrodošlo za ples'', rekao je Damir.

''Deniss Grgić tvrdi da je najsretnija kada pleše. Plesala je već kao djevojčaica, a onda je ipak odabrala umjetnost. Danas je akademska slikarica, ali i uspješna influencerica:

''Evo danas smo se upoznali, već smo ušli u neku svoju spiku. Tak da, ja se veselim...'', rekla je Deniss.

Plesnim pokretima vodit će je Jakov Bjelac, novi mentor u showu, plesač čije je ime već dobro poznato u plesnim, ali i reperskim krugovima.

''Ja ću se truditi što je više moguće pokazati kako bi se to trebalo raditi. A ostalo je na Deniss da pohvata koliko može'', rekao je Jakov.

''Meni je bilo važno samo da je viši od mene, i da me može uhvatiti ako poletim slučajno, da ne odletim predaleko'', objasnila je Deniss.

On smatra kako mu je u svemu što radi samo nebo granica. I zato potpuno spreman u plesne cipele uskače Marco Cuccurin - mladi influencer koji priželjkuje i glazbenu karijeru:

''Obzirom da mi je želja razviti se u nekoj glazbenoj karijeri i glazbenom smislu, mislim da mi ples može uvelike pomoći u tome. Nekog malog iskustva imam jer sam kao dijete plesao ali ne znam jel možemo to uopće ubrajati u iskustvo jer govorimo 10 15 godina unazad'', kaže Marco.

Ima li iskustva, procijenit će mentorica Paula Tonković:

''Ima tu nešto, ne želim sad puno unaprijed da se ne ureknem, ali baš je dobar, zadovoljna sam'', kaže Paula.

I plesač Mateo Cvenić upoznao je svoju zvijezdu:

''Dobio sam Taru Thaller za svoju partnericu, moram vam reći prezadovoljan sam, uživamo na treninzima. Fenomenalna je za sada, jako se dobro snašla u ulozi plesačice'', rekao je Cvenić.

''Ja sam jako zadovoljna, jako se slažemo i čini mi se da Mateo ima dobar omjer zabave, a i discipline, strogosti'', dodala je Tara.

Tara je glumica koja je nedavno objavila i svoj prvi glazbeni singl. A savjete za show već je dobila, radeći s glumcima Markom Petrićem i Filipom Vidovićem, koji su plesali prošle sezone:

''Kad su saznali da ću sudjelovati odmah su krenuli - evo evo ti prijedlog za pjesmu šalju, pa ovo će ti biti jako naporno, ali prelijepo iskustvo, ja sam im rekla da moraju izabrati za koga će navijati od početka do kraja i to je to'', zaključila je Tara.

Prvi koraci su otplesani. Pred njima su sada brojni zabavni, ali i emotivni trenuci. Mnogo rada, ali i užitka. Ples stiže na Novu TV!

