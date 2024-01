Zvijezde školarci: Grdović pao razred, a Lidija za dvojku morala otpjevati ''Lijepa li si'' pred cijelim razredom!

Školarci se vraćaju u školske klupe, a ekipa In magazina je istražila kakvi su učenici bili poznati Hrvati. Mladen Grdović je priznao da je pao razred u osnovnoj školi, a Lidija Bačić je za dvojku iz knjigovodstva morala otpjevati Thompsonovu pjesmu pred cijelim razredom. Tko predvodi listu štrebera u redovima domaćih zvijezda, zna naš Davor Garić.

U redovima domaćih zvijezda kriju se odlikaši i štreberi. Prosjek 5.0 i uzorno vladanje u školskim danima za njih su bili normalna stvar.



''Ma grozna štreberica! 5.0 uvijek, oslobođena mature, 20-ta na upisu u faks od ne znam koliko tisuća studenata. Preveliki štreber! Ja sam dijete odbačeno od roditelja koje se vječno dokazuje'', govori Borna Kotromanić.



''Bila sam odgovorna, sve sam zadaće pisala na vrijeme, voljela sam školu, nikad mi nije bilo teško učiti, zato i imam, evo mogu reć, par diploma, tako da sam voljela školu i dan danas se educiram. Idem redovito na kongrese, na seminare, nije mi to nikad bilo teško'', otkrila je Natalija Prica.



Grdović ne pripada toj skupini školaraca. U osnovnoj je školi čak uspio pasti razred.



''U osnovnoj školi, u šestom razredu 20 nas je palo. Bio sam odličan đak, nikad nisam učio, imao sam trojku, četvorku, matematiku dvicu na kraju bi imao tricu i tako, nikad nisam učio. Ali s obzirom da smo bili divlji, vani smo igrali pikule, frenje talijanske, tako da nismo bili 20 dana u školi, tad me tata prvi put istuko. Pali smo svi, tako da znaš. Šesti razred sam pao!'', priznao je Grdović.



Nestašna je u srednjoj bila i Lidija Bačić.



''Loše mi je išao predmet Knjigovodstvo u srednjoj školi i onda mi je tadašnja profesorica govorila ''OK, zapjevaj mi sad jednu pjesmu i dobit ćeš dva!'' I točno se sjećam kad sam ja pjevala ''Lijepa li si'', cijeli razred svi umiru od smijeha, a ja pjevam ''Oj Zagoro lijepa li si...'' i naravno dobila sam ocjenu dva, ali nije me uvijek to tako polazilo. Jedne godine sam rekla sad moram zasukat rukave i naučit taj predmet i dobila sam 5'', govori Lidija.



A neopravdani? Koliko su zvijezde često markirale sa sata?



''Uhhh, sad je to komplicirano. Neopravdanih sam imala malo zato što je mama pravdala...hahaha...iskreno. Nisam bila štreberica nikad, ja sam bila ona zločesta cura iz zadnje klupe koja je imala dobre ocjene'', govori Ivana Lovrić



''Ne bih rekla da sam tipični štreber, da učim stihijski i što me zanima i što me ne zanima. Ono što me zanima učim s razumijevanjem i to mi ostane, a ono što me malo manje zanima ispoštujem profesora da ono što piše u knjizi da se mora i pročitati'', govori Ivana Delač.



''U osnovnoj školi sam bila više nekako u prvoj drugoj klupi, nisam baš voljela biti u prvoj, to mi je bilo too much. Ali prema srednjoj školi je sve išlo nazad, do predzadnje klupe. Uvijek je bila dobra ekipa, bila je dobra zezancija, nismo baš imali neko ludo vladanje moram priznat na satu, ali prolazila sam s 5.0, kampanjac, improvizacija, ne znam. Nisam baš nešto voljela učiti, više su mi išli ovi predmeti logički, matematika, fizika i to, a ovo što se trebalo bubat napamet mi nije išlo, ali ja sam uvijek našla načina, skupila bih 3-4 frendice, pa bi mi imale kolektivno učenje, čitanje na glas, jer kad čitaš naglas onda pamtiš bolje, mi smo to brzo i efikasno obavljale'', prisjetila se Žanamari Perčić.



Za iskrenost o nestašlucima iz školskih klupa, našim zvijezdama dajemo čistu peticu.

