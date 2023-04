Zvijezde otkrivaju o sebi ono što nikad ne biste mogli doznati iz medija: ''Ljudi misle da ne idem na plac, ne kuham, a zapravo...''

Svaki dan smo bombardirani morem informacija o poznatim zvijezdama. Katkad nam se čini da nema tog segmenta njihova života u koji nemamo uvid pa mislimo da točno znamo kakve su osobe. Što o njima nikad ne biste mogli doznati iz medija, poznati su otkrili Ani Veli za In magazin.

Možda vam se, nakon što svakodnevno čitate o zvijezdama, čini da ih poznajete i imate stavove o tome kakve su kao osobe. No može li se iz medijskih članaka doznati kakve one doista jesu?

''Ako žele, mogu jednim dijelom, ali tu je sad stvar predrasuda kojih smo kao društvo pun, koje već sami imamo o nekoj osobi onako već složeno, tako da je teško doprijeti i da dokažete da nije tako'', kaže Lejla Filipović.

A evo što misli Borna Kotromanić.

''Apsolutno ne, jednostavno to je jedan performans u kojem svatko od sebe daje i servira ono što želi'', smatra Borna.

Pojavljivanje u medijima poznati uglavnom shvaćaju kao dio posla.

''Mi radimo za tu publiku tako da na kraju moramo snositi i tu neku stranu'', kaže glumac Marko Braić.

Što bi im rekli o sebi što nikako ne mogu znati iz medija?

''Ne doživljavaju me kao nekoga tko ide na plac, koji čisti, kuha, pere kao i sve druge žene, kao i svi drugi, misle da mi je to sve gotovo, da imam ne znam koliko žena, da ležim, idem po tretmanima, i tako, to je nekakva percepcija, a istina je ustvari skroz drugačija'', objasnila je Lejla Filipović.

Koja ja karakterna osobina Borne Kotromanić za koju javnost ne zna?

''Disciplina, čelična disciplina'', otkrila je Borna.

A evo što je o sebi otkrila Ana Maras Harmander,

''Volim se i dalje školovati, stalno se školujem, da sam luđa nego što izgledam, da jako volim zabave, ako me sretnete negdje na cesti, slobodno me pozovite'', šali se glumica.

''Ljudi me doživljavaju kao nekog tko je jako smiren i za nekog tko je zapravo ja bih čak rekao dosadan, a to je samo stvar moje samokontrole, upravo zbog tog graničnog poremećaja ličnosti stalno imam osjećaj da moram biti u kontroli, a moji prijatelji i ljudi koji su mi bliski znaju me kao potpunog klauna'', govori Damir Kedžo.

Ne zaboravite da slavne osobe često imaju dobro osmišljene javne istupe kojima upravljaju njihovi PR-ovi.

Nerijetko se mediiji fokusiraju samo na određene aspekte njihova života. Znači, upoznavanje slavnih osoba iz medija može biti zabavno i informativno, ali važno je pristupiti kritički i razmotriti više izvora prije nego što formirate mišljenje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.