Zvijezde ''Čuvara formule'' zbog snimanja skupa izgubile 50 kila: ''Mislim da su neke komšije mislile da sam se navukao na droge''

Zajedno su izgubili gotovo 50kg pripremajući se za uloge, obrijali su glave i prkosili vremenu na 40 stupnjeva, no rezultat je vrijedio. Glavni glumci filma Čuvari formule, pod redateljskim vodstvom Dragana Bjelogrlića, oduševili su publiku diljem svijeta te napokon stigli i pred onu zagrebačku. Čime su se počastili nakon mukotrpnog snimanja i tko je, da ublaži stres, skočio iz aviona otkrili su našoj Aleksandri Keresman.

Ekipa filma ''Čuvari formule'', Dragana Bjelogrlića, nakon niza festivala, napokon je stigla i na onaj zagrebački. Film koji je osvojio kritiku i publiku ekranizacijom istinite priče o nuklearnom incidentnu u institutu Vinča 1958., zatvorio je ovogodišnji ZFF.

''Nekako reakcije na film su identične od Švicarske do Sao Paola, Talina u Estoniji, Sarajeva, Banja Luke, Ljubljane. Postoji neka vrsta katarze na kraju koja kako krene špica to grune iz publike i to je nešto što sam si zadao za zadatak, a to je da napravim neki univerzalni jezik filma koji se može razumjeti iako ne govorite jezikom na kojem je film'', rekao je Dragan Bjelogrlić.

U jeku krize Hladnog rata, skupina mladih znanstvenika, koji su radili, kako se vjeruje, na proizvodnji atomske bombe, izložena je smrtonosnoj dozi zračenja, te u pratnji tajnih službi odlaze vojnim avionom na liječenje u parišku kliniku Curie. Ondje ih čeka eksperimentalno presađivanje koštane srži.

''Moj lik, Radojko Maksić je napisao knjigu Dnevnik bolnice Curie, koja se baš odvija u bolnici u kojoj se naši junaci liječili. Tako da mi je za pripremu uloge to dosta pomoglo, što smo imali to dodatno štivo, uz razgovor s redateljem i rad s kolegama'', rekao je Jovan Jovanović.

Radivoje Bukvić svojeg lika, doktora Popovića, koji je predvodio eksperiment, gradio je uz pomoć njegova sina.

''Ustvari mi je sin njegov s kojim sam dosta blizak pomogao tako da mi je dao uvid u to kakav je bio kao čovjek, kao otac, kao muž.

Tako da sam shvatio ustvari da se radilo o jednom porodičnom, povučenom genijalnom tipu koji je bio dobar prijatelj i sugrađanin'

Kako bi što uvjerljivije odigrali uloge znanstvenika, koji su na rubu smrti nakon opasne količine zračenja, glumci su morali drastično smršavjeti.

''Bila je jedna stroga dijeta dva, tri mjeseca, izgubili smo svi zajedno nekih dobrih 50kg ja sam došao na 79 a imao sam 95 tako da mislim da smo se baš dobro posvetili da se to nekako vidi. Mislim da su neke komšije mislile da sam se navukao na droge'', rekao je Jovan Jovanović.

''Maksimalno sam gurao granice u pripremi s obzirom da sam trebao izgubiti jedno sedmogodišnje dijete, 13 kila, to je neki đak prvak, njega sam eliminirao i gubeći te kilograme čovjek dođe u neko stanje askeze gdje se duša nekako ispije. Da nisam izgubio te kilograme ne bih mogao ni igrati ovo jer imao bi vjerojatno višak snage, ovako sam bio ekonomičan s energijom, s riječima, s pokretima'', kaže Radivoje Bukvić.

Osim oslabljenom fizičkom pojavom, okolinu su šokirali i obrijanim glavama, posebno Alisa.

''Sjećam se trenutka kad se to desilo kad smo završili tu scenu ja sam se stvarno osjećala dobro, znate ono u kosi se brige sliježu, tako da kad toga više nije bilo…kad sam se rodila imala sam kosu, tako da je sad prvi put nisam imala i bilo je zanimljivo iskustvo, ne bih ga mijenjala ni za što'', kaže Alisa Radaković.

A da li bi ga ponavljali?

''Ne bih, možda nekad u ne znam kojoj situaciji vjerojatno zbog posla'', dodala je.

Snimanje je bilo toliko intenzivno, da je stariji kolega uvijek morao imati jedno oko na mladim nadama.

''Stari pijetao sam se brinuo o svojim pilićima. Znate mlad glumac zna da upadne u euforiju a snimanje je maratonskog karaktera treba imati snage svakog dana i onda kad te pozovu da je snimanje. Mlad čovjek izgori od želje i onda sam par puta morao da ih sputavam, da se malo smire, dan je dug, nisu jeli, vani je 40 stupnjeva tako da sam vodio računa da mentalno budu jaki. I to konkretno jedan od njih, neću reći koji al jedan je bio kritičan'', priča Radivoje.

No zato se svatko u normalu vraćao na svoj način. Neki trpezom…

''Deset ćevapa s kajmakom me čekalo čim sam završio to sam si priredio odmah po završetku tog snimanja'', otkrio je Jovan.

A neki skokom iz aviona.

''Nakon završetka tog težeg dijela, mi smo prvo radili bolnicu kad su oni već ozračeni tako da kad se to završilo bio mi je rođendan i pomislila sam ajde da se pustim sad treba da su mladi, zdravi, ne znaju što ih čeka. Ja nikakav strah nisam imala a generalno se bojim visine, ništa neki potpuni mir i onda pri skoku sreća i ushićenje. To je jedan od najljepših osjećaja u životu koje sam imala koje ne vjerujem da bi bilo tako da nisam imala ovu količinu stresa tamo'', otkrila je Alisa.

Iako je već prikupio more pohvala, kao i nagrade na prestižnom festivalu u Lokarnu, za redatelja je važna uvijek najnemilosrdnija kritika, ona obitelji.

''Moj sin, moj sin je jako ozbiljan kritičar i ima jako ozbiljne analize, generalno ja prvo slušam što meni kaže supruga, kćerka i sin, ali zaista to nije ništa patetično, populistički, ako kod njih prođem ona idem dalje, ali moj sin je jako strog, kod njega kad sam prošao sam znao da sam nešto napravio dobro'', otkrio je Dragan Bjelogrlić.

I domaća publika dobit će priliku donijeti svoj sud o Čuvarima formule, koji kreću u distribuciju hrvatskim kinima, od 16-og studenog.

