Zorica Kondža nakon tri godine ponovno u Lisinskom: ''Svaki put je trema i stres''

Pjevačica Zorica Kondža nakon tri godine ponovno će nastupiti u hramu glazbe, i to dva dana zaredom. Na pozornici u Lisinskom pridružit će joj se i gosti iznenađenja. Uhvati li je trema prije velikih koncerata, koja joj je najdraža pjesma te u čemu danas najviše uživa, otkriva naš Hrvoje Krolo za IN Magazin.

Prema mnogima jedna od najboljih hrvatskih pjevačica Zorica Kondža, nakon 3 godine ponovno je odlučila razveseliti svoju publiku koncertima u Zagrebu. Iako je ova glazbena diva na sceni više od 35 godina, priznaje kako još uvijek osjeća tremu uoči koncerta.



''Svaki put je trema i stres da ne govorim danima prije. To je jednostavno tako i to je iz respekta prema publici di su ljudi platili i rezervirali ulaznicu, spremali se da dođu na vaš koncert. Naravno da to poštujete i da vas je strah jer sve je moguće'', kaže.



Zar je voljeti grijeh, Ima jedan svijet, Ti si moj san, Tako lako, samo su neki od poznatih hitova iz Zoričine dugogodišnje karijere koji će zagrmjeti na pozornici Lisinskog. Splićanka u svojem bogatom glazbenom opusu ipak ima najdražu pjesmu.



''Ti si moj san. Lipi je tekst, lipa je melodija ta kombinacija glasova i emocija baš nam se to lipo stopilo. Olivera kojeg više nema, to je pisma koja me podsjeća na nas dvoje, koliko smo puno radili zajedno. Moji počeci su vezani za Olivera, i svaki put kad čujem tu pismu naravno da je jedan poseban osjećaj'', kaže.



Na koncertu u Lisinskom, splitskoj pjevačici pridružit će se i gosti iznenađenja, s kojima je u svojoj karijeri ostvarila duete. Ono što joj je na prvom mjestu i na što je najviše ponosna njezini su najmiliji, a upravo su joj nekad zbog odluke zasnivanja obitelji prognozirali kraj karijere.



''Ja sam zapravo jedina pjevačica s troje djece i mislim da se s tom djecom moralo malo i pozabaviti. Uvijek sam ja tu bila i vozila i odvozila, ja i otac. U početku nismo imali ni stana ali opet smo sve to uspjeli napraviti. Meni je masu ljudi reklo da sam zbog toga izgubila karijeru. Ja bi rekla da je valjda to tako trebalo bit, odradila sam taj glazbeni dio, ali ja sam sama ovo odabrala i meni je obitelj na prvom mjestu i tu sam malo zapostavila karijeru. Međutim glas me još služio, djeca narasla, više im nisam toliko trebala i onda sam se opet mogla posvetiti'', kaže.



I nije pogriješila. Na njezinim koncertima okupljaju se sve generacije, što je dokaz koliko svi vole Zoričine pjesme. Prije 6 mjeseci pjevačica je postala ponosna baka malene Natali.



''Ja sam mislila da znam sve emocije kad imaš toliko godina. Ali ova emocija zaista ne postoji dok, ma ne možeš je smisliti, ne možeš je posuditi, ne možeš je stvoriti umjetno. To je nevjerojatno. Nevjerojatna emocija kad se naša mala rodila. Jako je dobra nije plačljiva, samo joj daj papat i da se naspava i onda je sretna i vesela. Samo se smije. I neka njoj da Bog zdravlja i baš mi je drago da je njoj super'', kaže.



A super zabavu Zorica obećava 12. i 13. studenog u dvorani Lisinski, gdje će još jednom napraviti glazbenu bajku za pamćenje.

