Sinkovići su nam otkrili jedinu manu Olimpijskih igara u Parizu, kao i jesu li glasine o ludim zabavama u olimpijskom selu istinite!

Ne mogu vjerovati da su im čestitale svjetske veličine poput Luke Modrića i Novaka Đokovića. Jer braću Sinković, i nakon 3 zlatne i jedne srebrne olimpijske te bezbroj svjetskih, europskih i ostalih medalja, i dalje krasi skromnost. Samo dan nakon slijetanja u Zagreb, pred našom kamerom odradili su trening. A kako su još jedan svoj uspjeh proslavili s prijateljima, što im je prolazilo glavom u finišu utrke te kakvi su uistinu kartonski kreveti u olimpijskom selu, otkrili su našem Saši Knežiću za In magazin.

Lako se sada šaliti, ali finalna utrka bilo je sve samo ne smiješna.

''Rekli su na da smo dosadni pa smo rekli idemo malo napraviti zanimljivo, vidite kako je super ispalo, svi su jako emocionalni, vidjeli su čari veslanja da to može biti zanimljivo tako da je to bilo savršeno pogođeno'', pričaju braća Sinković.



Samo 400 metara od cilja ni oni nisu vjerovali da mogu do zlata.

''Vjerovali smo da možemo medalju u tom ternutku. Zlato nismo ni gledali. I onda u toj borbi za medalju smo na zadnjih 200 metara, znam da sam pogledao i vidio krmu Britanaca i tad sam ih prvi put i vidio, do tad su bili ispred nas cijelo vrijeme'', pričaju.



A onda je proključao adrenalin.

''Da, inače ti kažeš ide ili nešto, al sad evo, ja se ne sjećam da si išta rekao, evo. Ali smo sve znali. – možda čak i jesam, sad kad razmislim.. moguće, ja se ne sjećam. Već na kraju, to je nevjerojatno koliko kad je ta bol i sve, koliko ti.. pune su tribine zna se čut na dva kilometra. Ja nisam apsolutno ništa čuo, samo se koncentriraš da ides i ništa ne pogriješiš'', pričaju.

Ni neposredno nakon utrke, kaže Martin, nije ništa bolje.

''Je l' ti znaš tko nam je prvi čestittao? Osim jedan drugom kad smo izašli.. a prvo suveslači, Britanci i Švicarci. I ovi volonteri i poslije naši

Kasnije su, pak, uslijedile brojne čestitke. Poruke, pozivi, pa čak i suze navijača, oduševile su zlatne veslače. Jednu takvu čestitku prenijeli smo im i mi.

''Hvala lijepo Gvardiol.. kad ti takve face čestitaju, to ti bude poseban značaj, i Modrić nam je bio čestitao, vidi se da su svi pratili u Hrvatskoj, a evo stvarno i šire tako da prekrasno. Kad ti netko takav čestita, stvarno mi je srce puno'', govore dečki.



Jedan od čestitara bio je i kolega po zlatu, Novak Đoković.

''Vidio sam, odlično, predivno. Super je, oduševio nas je kao osoba i da prati naše rezultate. Kad ti takav šsampion kaže lijepe riječi, stvarno super'', kažu.



Poslije slavlja u Parizu, netom nakon slijetanja proslavili su i s prijateljima iz kluba.

''Kako slavimo? Bolji smo u veslanju, definitivno. Nego u slavlju. Nemamo iskustva, noćna slavlja mi teže padaju u godinama, kasno smo došli, u klub u pola jedanaest pa je potrajalo malo, al zato radimo da možemo poslije slaviti'', kažu.



Što se pak glasina o ludim zabavama u olimpijskom selu tiče, Sinkovići tvrde da su ipak samo glasine.

''To ne možeš vidjeti po selu. To su više priče. Naravno što se tiče izlazaka, kako natjecanje prolazi sve više su sportaši gotovi i ide u izlazak. Ljudi se obuku i idu van, al nije da ti u selu tako nešto, nema takvih stvari. Tebi je utrka, ti si koncentriran na to a i kad završiš natjecanje, paziš da ne smetaš drugim sportašima dok spavaju'', pričaju.

I to na čuvenim kartonskim krevetima.

''Meni su super. Krevet odličan, hrana isto, ne dobra al dovoljno dobra, nađe svatko nešto za sebe, nije to vrhunska hrana, 40 000 obroka dnevno se skuha, nije to vrh, al dovoljno dobro za što trebamo. Jedino što nije klime bilo, evo to nam je smetalo, na sreću nije bilo često vruće, al par dana što je bilo vruće je bilo jako neugodno u sobi'', pričaju.



To je, kažu, jedina mana najvećeg svjetskog sportskog događaja.

''Definitivno je, u svemu, kad bi pogledao tehnički, utrka je utrka, svjetsko ili OI, ali sve drugo je drugačije, stres je veći, OI jednom u 4 godine. Koliko god je isto, nije ni slično'', zaključili su.

I zato, kazu, jedva cekaju sljedece, za 4 godine u Los Anđelesu.

