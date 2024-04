Ovako moćan ženski ansambl rijetko se viđa: Naše glumice otkrivaju jesu li ih ikad razočarale žene i s kojim se predrasudama i danas bore!

Ksenija Marinković ima 3 supruga i 21 dijete, Ana Begić pak tek 25 godina i apsolutno uživa u ugljikohidratima. Naime, govorimo o novim ulogama naših poznatih dama. Aleksandra Keresman zaputila se u zagrebački HNK, u kojem su joj glumice za In magazin otkrile jesu li ih ikad razočarale žene, što se trude naučiti svoje kćeri te s kojim se predrasudama i danas bore.

Ovako moćan ženski ansambl rijetko se viđa. Od Olge Pakalović, preko Alme Price, Dore Lipovčan, sve do Ksenije Marinković i Jadranke Đokić. Četrnaest impresivnih ženskih glumačkih snaga okupilo se u predstavi ''Nebeski svod''.

''Jedno vrijeme dok sam bila mlada sam strašno željela biti muškarac i imati tu poziciju moći za koju sam mislila da je muškarci imaju, onda sam u međuvremenu otkrila da i žene imaju svoje tajne moći'', govori Ksenija Marinković.

Od kojih su samo neke od njih…

''Strpljivost, pomirljivost. Potreba da se stvari riješe na dobrobit svih'', govori Ksenija.



''Prijateljstvo'', kaže Lana.



''Prijateljstvo a i mudrost'', dodala je Jelena.

Još jedna moć koja krasi ove dame jest vještina da nas lako uvuku u priču smještenu u 18. stoljeće, u kojem porota od dvanaest žena, mora donijeti odluku hoće li Sally Poppy, osuđena zbog ubojstva, završit na vješalima ili ne, ovisno o tome je li istina da je trudna.

''Imamo neki presjek od nekih 300 godina gdje se stvari nisu puno promijenile i nisu puno pomaknule i to je nešto što komad jasno pokazuje. I žene prema ženama, ali i taj patrijarhat koji i one same njeguju sve to i danas imamo intenzivno prisutno u našem društvu'', govori Jadranka.



''Ono što svakako pogađa to je kad vidiš da nisi gospodar svog života, da niti jedan argument ti ne može pomoći jer su stvari oko tebe puno kompliciranije, ljudi su puno umreženiji. Na kraju komad završava tako da novac presudi svemu a ne pravo ni pravda o kojima se govori cijelo vrijeme'', kaže Ksenija.

Tijekom rada na komadu koji polemizira brojne probleme društva, debelo aktualne i danas, ove su se dame nerado podsjetile na sve borbe i predrasude s kojima se i danas suočavaju.

''Ovo i dalje da su žene histerične, konfliktne, emotivne, vođene hormonima to je uvijek nekako najlakša isprika za sve, ja mislim da to dolazi iz prostora neke slabosti i nemoći, tko god da je na suprotnoj strani i to je nešto za što se ljudi hvataju'', kaže Lana Barić.



''Kolko puta sam čula za sebe ona je glumica moš mislit kakva je majka, jer kao nema ona kad se bavit djecom tako je na svim nivoima, od izgleda, do samog spola, do profesije kojom se baviš jako smo još uvijek ograničeni predrasudama'', kaže Jelena.

Nerijetko se dogodi da nas katkad razočaraju i same žene.

''Bože moj naravno, a vjerojatno i ja mnoge žene'', kaže Ksenija Marinković.

Uz brojne teške teme ovog zahtjevnog komada, glumice svejedno uživaju u nekim slatkim trenucima. Poput Ane Begić Tahiri, koja igra 25-godišnjakinju i gušta u jedenju kruha na sceni.

''Ma dobro to sam ja rekla zato što ga inače ne jedem baš pretjerano u privatnom životu, to mi je najveće veselje zapravo to što igram 25, a ovo kruh pustimo to'', kaže Ana Begić Tahiri.

Izvan scene, svoje mudrosti koje su skupile s godinama, nastoje prenijeti na kćeri, kako se možda povijest ne bi ponavljala.

''Samostalnost, imam dvije kćeri i bitno mi je da su samostalne da se znaju zauzet za sebe, da jasno komuniciraju svoje emocije, što im se sviđa što im se ne sviđa'', kaže Jelena.



''Teško mi je sada moram priznati nisu to sad ni male godine nisu ni neke velike ali 13 godina ozbiljne su to godinice gdje bi se svugdje nešto, a ja sam u nekom velikom strahu od svega i sad taj strah projiciram nesvjesno što naravno ne smijem raditi i to se sve vrti u krug, di da ja sad povučem tu granicu i biti u redu s tim ako nešto zabranim ili nešto dobrim kako s tim funkcionirati'', priznaje glumica Ana.

Trunku straha osjetila je i Lana, koja se kao najmlađa te u glavnoj ulozi priključila impresivnom ansamblu.

S obzirom na to da Lanu nećete naći na instagramu…

''Prednost toga je da ništa ne znam, sve saznajem uživo od ljudi, to mi je najdraže, ne znam gdje je tko bio za vikend i ne opterećujem se time'', zaključila je Lana.

Da biste se bolje upoznali s njezinim talentom, ali i uživali u onom kakav posjeduje ova glumačka postava, zaputite se u HNK 12. travnja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hana Hadžiavdagić usporedila je svoj izgled s Kylie Jenner, a potom se obratila i hejterima: "Žene plaćaju vilicu zbog koje meni kažu da ličim na konja..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Shakira objavom s mišićavim glumcem potaknula priče, a iako su sve zanijekali, bliski izvori potvrđuju: ''Ništa još nije ozbiljno, ali...''