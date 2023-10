Željko Bebek priznao što ga muči nakon pola stoljeća na sceni: "Nisam toga pošteđen ni u ovih 50 godina!"

Velikih 50 godina posvećenih sviranju i pjevanju te jednako toliko iskrene ljubavi prema onom što radi. Željko Bebek pravim je spektaklom u prepunoj zagrebačkoj Areni proslavio svoj jubilej. Djelić atmosfere s koncerta ovog kultnog glazbenika, donosi Dorotea Filipaj iz In Magazina.

Sarajevska pjevačka ikona moćnog vokala i neodoljivog šarma svojom je interpretacijom i pjesmama isipisala neke od najvažnijih stranica glazbene povijesti ovih prostora. A sve je to zaokružio proteklog vikenda.



"Kad sam odlučio slaviti 50 godišnjicu odlučio sam da to bude u zagrebačkoj Areni. Da napravim spektakl koji ću pamtiti ja, moj Zvone, moja supruga, moj bend, moja publika i ženska i muška", kazao je Željko Bebek.

Obljetničkim koncertom pokazao je da njegovu glazbu vole sve generacije.



"Oni najstariji iz vremena 70-ih godina jer znam da su tu i uživat ću što su tu i što su s tavana uzeli neki stari jeans i rekli idemo ponovo na rocknroll ko u 70-ima (...) i naravno, mlada generacija koju dijelim sa svojim sinom Zvonetom", istaknuo je Željko.

"Ne mogu uopće pokazat svoju sreću, koliko sam sretan što sam s tatom na pozornici za njegovih 50 godina", poručio je Zvonimir Bebek.

Zvone nastavlja Željkovim stopama i ne krije koliko mu otac znači.



Evo koliko je ponosan na tatu:

"Pa neizmjerno. Mislim da ne postoji bolji tata."

A smatra li ga i jednim od najboljih glazbenika u regiji?

"Svakako. Rekao bi moj nadraži i najveći idol", kazao je Zvone.

Za veliku obljetnicu, Željko je dobio i slatki poklon. Tortu koja nosi njegovo ime.



"Uživam u tome što sam, evo ja, u njihovoj praksi drugi. Prva je Mila Jovović koja ima svoj kolač, drugi im je Željko Bebek", pohvalio se.

Održao je koncert od tri sata. Ta količina energije mnogima je nespojiva s njegovom dobi od 78 godina, no Bebek svojim glasom i stasom, prkosi svima. Za to je zaslužna, kaže, njegova publika.



"Ja sam siguran da će se i večeras desiti pri izlasku na binu jedan skok adrenalina koji izazove tremu koju svaki glazbenik ima. Nisam toga pošteđen ni u ovih 50 godina", priznaje Bebek.



"Razbijem sve to jednom čašom viskija i onda nestane adrenalina i kad izađemo van i kad stupim kontakt, onda je zapravo samo uživanje", dodaje.

A uživali su i svi u prepunoj Areni. Hvala, Željko, i vidimo se na nekom sljedećem jubileju!

