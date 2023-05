Ekipa In Magazina zasukala je rukave i pekla pizzu u humanirane svrhe za Udrugu Down: ''Ako imamo veliko srce, sve možemo!''

Pizza – mnogima omiljeno jelo kojem je jednostavno teško odoljeti. U Zagrebu je u tijeku festival posvećen upravo ovom talijanskom specijalitetu. Zasukati rukave i zamijesiti pizzu na festivalu, nie propustila ni Minea i sve to u humanitarne svrhe za Udrugu Down. Kakvu je pizzu pripremila sa svojim malim pomagačima te što je okupljenima ponudio Matteo Canton, jedan od top 5 pizza majstora na svijetu, saznajte u prilogu In magazina!

Kad se male ruke slože, sve se može. U pizza izazovu za Udrugu Down Minea je odjenula pregaču i s pomagačima Petrom i Lucijom pripremala pizzu za sve okupljene na Pizza festivalu.



''Super je bit dio ovak jedne vesele i neobične priče, jer koliko sam god humanitarnih priča odradila ovakvu još nisam tako da je zadovoljstvo još veće. Radili smo pizzu, imali smo smjer u kojem smo išli ali na kraju je svaka pizza ispala unikatna i na svoj način'', rekla je.



Jer uključivanje osoba sa sindromom Down u sve aspekte društva od velike je važnosti, a još jednom su pokazali kako mogu sve kada im se pruži prilika, a priznali su da im je najdraže ipak bilo prisustvo Minee.

Pogledaj i ovo Pokazala adute Minei zbog oskudnog izdanja pišu da izgleda kao supermodel, a neki su zaključili i da je pronašla izvor mladosti!

A sav dobrovoljni prihod od ove aktivnosti ide za Udrugu Down u Zagrebu. Pizza izazov, u kojem sudjeluju poznate osobe, pomaže u senzibiliziranju javnosti, a Minea poručuje:

''Svi smo mi jednaki i ako imamo veliko srce sve možemo'', rekla je.

Otkrila nam je i kakvu pizzu ona inače najviše preferira:

''Inače jako volim pizzu vegeterijanu, nisam vegeterijanka ali nekako mi to povrće na tom tijestu jako paše i mora mi bit bijeli umak jer mi puno više odgovara nego crveni, uvijek volim reći moja mama meni radi najbolju pizzu., To je domaće izdanje, šunka sir, to domaće tijesto mi je najbolje'', kaže.

A 5. najbolju pizzu na svijetu radi Talijan Matteo Canton, koji je iz Venecije stigao u Zagreb. Potječe iz obitelji slastičara, a on je odlučio ići u nešto slanijem smjeru.



''Imao sam želju za promjenom, za novim iskustvima, ali sam svejedno želio ostati u ugostiteljstvu, ali se osamostalit od svog oca koji se cijeli život bavi klasičnim gelatom i slastičastvom i gelatom, poslije mi se dopala pizza i očito sam talentiran otvorio sam tri pizzerie'', rekao je.



Na Svjetskom prvenstvu u pripremanju pizze oduševio je ovom pizzom od kiselog tijesta, svinjetine dimljene dimom od drveta jabuke i perlama od BBQ umaka.



Mateo je pravi majstor u onome što radi, a otkrio nam je koje pogreške radimo kod kuće kada spravljamo pizzu.



''Pećnice kod kuće ne pomažu jer one dolaze do 230, 250 stupnjeva i to je glavni razlog u čemu griješimo kad radimo pizzu doma, nemamo dobre pećnice'', kaže.



Ako jedete pizzu vani, nerijetko su cijene od 10 eura pa naviše. One su, kaže, opravdane.

''Postoji posao koji prethodi samoj izradi pizze, ljudi ponekad nisu svjesni da postoje dani i dani pripreme, vide ono što se se priprema ispred njih 5 minuta'', objasnio je.



Pizza se danas pojavljuje u različitim formama i oblicima pa se sada može kušati i nešto malo drugačije - pizza u ulju, odnosno, pizza frita.



''Proces je vrlo vrlo jednostavan, zamislite običnu pizzu samo je zaklopimo, zatvorimo, položimo u ulje i poanta cijele priče je u temperaturi i kakvoći ulja to je najbitnije od svega'', kaže Filip Cvrk.



Ako ste ljubitelj pizze, u sve ove okuse možete se uvjeriti sami do nedjelje, dokad traje ovaj festival posvećen samo njoj.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.