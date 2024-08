Zašto ne biste trebali propustiti Weekend Media Festival? Ove godine poseban je naglasak na dvije stvari!

Više od 6000 posjetitelja te 200 govornika u 9 dvorana činit će program 17. Weekend media festivala, koji se održava od 19. do 22. rujna u Rovinju. Posebni naglasci bit će na financijama i umjetnoj inteligenciji, a stručnjaci dolaze iz cijelog svijeta. Zašto ne biste trebali propustiti ovaj događaj, saznajte u prilogu In magazina.

Nakon 17 godina postojanja, Weekend Media Festival ne mora objašnjavati što je, pa je ove godine glavni moto skip intro, odnosno, preskočimo uvod.

''Ove godine novo je baš taj AI vikend, festival posvećen UI, imamo i finance weekend koji je posvećen modernim financijama, a druga godina je tog HR vikenda, odnosno imamo nekoliko festivala unutar festivala pa nam je cilj spajati različite ljude, kreativne ljude iz svih industrija''.



Ulaganje u zlato glavni je savjet stručnjakinje kada su u pitanju investicije, no da biste dosli do te faze, prvo treba ustedjeti.



''Pa za početak da trošite manje nego što zarađujete. Dosta očito, ali mislim da je ok si odvojit svoje troškove na nešto što je must, platit taj must odmah na početku mjeseca i onda plaćati ostale stvari po putu i onda na kraju mjeseca si ostavit neke stvari za gušt i hedonizam. Valjda je to to'', govori Matija Nakić iz Finance Weekenda.



Na Weekendu će teme biti usmjerenije na korporativne financije, njihov razvoj i budućnost, pri čemu je umjetna inteligencija nezaobilazna stavka. Iako ona već neko vrijeme više nije budućnost, već stvarnost.



''To je tehnologija i alat koji svi moramo naučiti koristiti, ljudi koji ga prije nauče koristiti bit će im lakše, ali cilj i fokus je zapravo na to se gleda kao na jednu novu tehnologiju, na jedan novi alat i kako zapravo biznis i privatni i osobni nekako poslovno možete rasti, razvijat se uz neku novu tehnologiju kao sto je UI'' govori Martina Silov, direktorica AI weekenda.

Ne znamo koristi li je naša Mia, ali znamo da je već godinama neizostavni dio ovog festivala, kao moderatorica ili gošća.



''Mislim da je to nekako uvod u cijelu godinu koja nas čeka, tu se nakon ljeta svi spojimo i dobro proslavimo kraj ljeta, početak nekakvih poslovnih obveza, dobar networking jer dobre poslove sklopiš, naučiš puno stvari koje te zanimaju i uglavnom su to jako dobri spikeri'', govori Mia Kovačić.

Pa stoga u kalendaru zabilježite predzadnji vikend u rujnu.

''Još malo pa smo punoljetni, vidimo se na 17. vikendu, naravno u Rovinju, gledajte nas, pratite nas, a ako niste tamo, onda nas pratite u Inmagazinu'', poručili su.

