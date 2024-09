Zašto je oskarovka Angelina Jolie zaplakala i što joj je zajedničko s opernom divom Mariom Callas?

Nakon što su uživale na filmskom festivalu u Veneciji, holivudske zvijezde preselile su se u njima omiljen Toronto, gdje je upravo počeo jedan od najvažnijih američkih festivala. Oskarovka Angelina Jolie u Italiji je imala premijeru filma o opernoj divi Mariji Callas, a u Torontu će primiti nagradu za društveni utjecaj pomoću kinematografije. Zašto je u Veneciji zaplakala i u čemu vidi sličnost s Marijom Callas, doznala je Lana Samaržija za In magazin.

Još uvijek svi govore o izvedbi Angeline Jolie, koja je na filmskom festivalu u Veneciji dobila gromoglasne, osmominutne ovacije nakon svjetske premijere filma "Maria" Pabla Larraína, te na kraju od sreće i zaplakala. Oskarovka je u filmu utjelovila opernu divu Mariu Callas.



Jolie je svako javno pojavljivanje na otoku Lido posvetila filmu, vješto izbjegavajući sve što bi okrenulo svjetlo na njezin privatni život. Baš kao i Maria Callas, koja je bila i ostala jedna od najvećih opernih zvijezda današnjice. Jedino što Jolie nikada dosad nije jest pjevala operu.

Milansko kazalište La Scala oduvijek je bilo glavna pozornica slavnih opernih pjevača poput Marie Callas, Luciana Pavarottija i mnogih drugih.

Utemeljena na istinitim događajima, Maria priča burnu i tragičnu priču o životu operne pjevačice tijekom njezinih posljednjih dana u Parizu 1970-ih. Jolie kaže kako s Mariom dijeli njezinu ranjivost.



"Mislim da je u njoj bilo dobrote, usamljenosti i ljudskosti koji su bili toliko zasjenjeni tračevima o njoj i njezinu životu. I stvarno, ona je samo, mislim da je postojao jedan privatni koji je bio, znate, jednostavno duboko ljudski i bilo joj je jako stalo da pokuša dati sve od sebe i biti najbolja i nekako se uvijek borila da može postojati na način na koji je...pa ne kažem da sam to ja, ali postoji nešto u njoj s čime se ja povezujem.", rekla je Jolie.



Glazbeni ukus im je različit, no veže ih, rekla je Jolie, očaj i bol:



''Bila sam više punkerica i voljela sam svu glazbu, ali vjerojatno sam najviše slušala The Clash. Kako postajem starija, slušam klasičnu glazbu i operu. I dalje volim glazbu koju sam voljela kao mlađa, i dalje slušam The Clash. Ali mislim da kada osjetite određenu razinu očaja, boli i ljubavi u određenom trenutku, postoje samo neki zvukovi koji mogu parirati tom osjećaju. Za mene je neizmjernost tih osjećaja sadržana u zvukovima opere, ne postoji ništa slično njoj. Taj osjećaj koji bi sve nas dirnuo da ga čujemo bio bi jedini zvuk koji bi objasnio tu bol, pa sada više naginjem takvoj glazbi'', govori Jolie.



Nagađa se da je na taj način Jolie opisala razvod od Brada Pitta. Mnogi su pokazali zabrinutost i za njezin izgled, fokusirajući se na ruke.



Brad Pitt u Veneciju je stigao nekoliko dana kasnije. Prvi put na crvenom tepihu u pratnji djevojke Ines de Ramon. Organizatori festivala pobrinuli su se da se bivši supružnici ne sretnu na otoku Lido. Brad Pitt u Veneciji je promovirao novi film „Wolfs" s Georgeom Clooneyem, koji se nije odvajao od supruge Amal. Za razliku od Angeline, čije su ovacije trajale punih 8 minuta, publika je nakon premijere filma Pitta i Clooneyja pljeskala svega 4 minute. Kino utrka i zbroj zarade oba filma tek slijede.

