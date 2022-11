Ella Dvornik iskreno o transformacijama, ocu Dini i zašto ne želi biti bogatašica: ''Jako mi je tužan život tih ljudi''

Provokativnim izdanjima i transformacija Ella Dvornik zabavlja naciju i diže prašinu još od tinejdžerskih dana. Ipak, kada dođe doma, tipična je majka koja uživa u društvu svojih zaigranih kćerkica, koje ju, priznaje nam, katkad znaju i izluditi. Prisjetila i nadražih trenutaka s ocem Dinom, ali i otkrila zašto ne želi biti bogatašica. S Ellom Dvornik razgovarao je naš Davor Garić za In magazin.

Gdje god se pojavi, Ella Dvornik ne prolazi nezamijećeno. Njezin je moto kristalno jasan - u svojoj se koži osjeća kao riba u vodi.

_

TON: ELLA DVORNIK, influencerica

''Ako se dobro osjećaš u svojem tijelu, onda želiš pokazati neke stvari koje su tebi dobre na tebi, a nekad kad se osjećaš malo lošije, onda se pokriješ. Tako da to koliko žena pkazuje, govori o tome koliko je spremna voljeti samu sebe, ne znam kako da to kažem. Tako da da, na nekim eventima bude malo više golotinje, ali to je cool. Lijepo je kad žena ima lijepe grudi, dobar struk, zašto ne bi malo svi uživali u tome...'', govori Ella.



Lavinu reakcija pokrenula je i ova haljina s crvenog tepiha.



''Jer su svi mislili da nemam gaće! Imala sam ih, ali sam ih zavezala s onom žicom od tosta, ni u ludilu ne bih izašla van bez gaća, prvo meni ne bi bio dobar feeling, gol si, a drugo nikad ne znaš da se ne što pomakne, ali dobro je bilo, narod se razveselio...'', komentirala je Ella.



Ako zavirimo u Ellinu arhivu, teško biste pogodili da se ovdje radi o istoj osobi.



''Apsolutno nije ista osoba ni fizički ni psihički! Hahaha...Tu smo da se nadograđujemo, a s druge strane meni je bitno da sam ja sebi dobra, da si nisam kringe! Nekad sam si kringe, onda si kažem ''Joj, Ella, fakat si kringe, ajmo to malo popravit!'' pa onda drugi dan bude druga osoba pa ljudima nije jasno šta se dešava, ali to sam ja! Mislim to smo mi, ima nas više, ali to je lijepo, bitno je da si ti sebi dobar, da nikome ne činiš loše i da na kraju večeri kad zaspeš nma jastuku, da ti nije grižnja savjesti'', govori.



Kakva je Ella kao mama?

''Pa što ja znam, ja sam dosta opušten roditelj i nadoknađujem neke stvari koje su meni u djetinjstvu falile, kad uđem u dućan s igračkama više ne znam da li kupujem njima ili sebi, zabavno nam je, ali ima trenutaka kad ne možeš više! Ova se dere, ona se dere, pa te pitaju isto pitanje 30 puta, ''Mama, mama, mama'' - stojim kraj tebe, šta želiš?'' Tako da ima tih nekih trenutaka koje sad shvaćam, što su mi ljudi govorili prije, ali mislim da je to normalno svima i nije istina da kad imaš jedno da s navikneš na drugo! Jedno ko nijedno, dvoje ko 20...'', zaključila je Ella.



Svojeg oca, mnogima omiljenog i nikad prežaljenog glazbenog vizionara, često se sjeti. Dino Dvornik, kaže, obožavao je igrati videoigrice na internetu s igračima diljem svijeta,



''Jer je on bio dosta noćna ptica, živio je po noći, po danu je spavao pa su mi ti neki trenuci kad bih ja ušetala u 5h ujutro, on bi sjedio u bademantilu i derao se na neku djecu od 12 godina na mikrofon, to su mi onako neki trenutci ostali upečatljivi. Ja sam ga uvijek zvala Čovjek-dijete, bez obzira što je imao 40 godina i dalje je u duši zadržao to dijete u sebi'', govori Ella.



I u Elli živi zaigran dječji duh, no ona je i vrsna poduzetnica. Evo njezine tajne uspjeha.



''Iskreno, ja sam jako lijena osoba, a kada si lijena osoba, onda stalno nalaziš prečace zato što ti se ne da! I onda ljudi kopji su jako ijeni, i ako imaju malo inteligencije, ako ih nešto zanima, mogu dolaziti do jako dobrih inovativnih stvari! Tako da ako želiš zaraditi više novaca, ali baš ti se ne da raditi, doći ćeš do ideje kako da to napraviš'', govori Ella.



Je li si zacrtala ''Ja želim biti bilijarderka!''?

''Ne! Ja ne bih to nikad htjela biti, meni je jako tužan život tih ljudi koji žive tako, žive u privatnom avionu, imaju security, pa ih nitko ne smije taknut, ne vjeruju nikome... Nekako mi je to tužno! Meni je i dalje lijepo što ja mogu otići do restorana bez da me ljudi gnjave, dođe neka fotka i to, ali nije da me sad prate paparazzi, tako da je meni, iskreno, sad baš super, jako sam zadovoljna, ne želim više, a ni manje! Baš mi je dobro tu gdje jesam. Ako bude malo više, dapače, why not, ali nije mi to sad da moram. Baš sam tu gdje sam htjela bit i jako sam zadovoljna s tim!'', zaključila je Ella.



Čini se da je Ella postigla ono čemu svi težimo - biti sretan i zadovoljan!

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput osvrnula se na napise o svojim operacijama: "Ispada da sam u najmanju ruku Donatella Versace!"

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Popularna pjevačica zgrozila fotkama svoje djece, njihova isklesana tijela sve su ostavila bez teksta, optužili je i za fotošop