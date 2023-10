Održan koncert u čast legendarnog Olivera Dragojevića: ''S njim sjest, nasmijat se, popričat, baš mi fali''

Proteklog vikenda u Varaždinu je održan velik koncert Tragom Olivera. Počast legendarnom glazbeniku odali su njegovi bliski kolege i prijatelji. Na pozornicu je tako stala Zorica Kondža, a publiku su na noge dignuli i Jure Brljakača te Dino Petrić, koji je nedavno stao pred oltar. Za našu kameru je otkrio detalje medenog mjeseca. Sve pogledajte u prilogu In magazina Matee Slogar.

''Ostaju sjećanja na Olivera. I ovo je sve i svi ovi koncerti su sjećanja na Olivera, na njegovu glazbu, na njega kao osobu i ja ga neću zaboravit dok sam živa'', govori Zorica Kondža.

Što joj najviše nedostaje?

A s njim sjest, nasmijat se, popričat, baš mi fali'', priča Zorica Kondža.



''Njegova ta duhovnost prema glazbi, obitelji, prijateljima...'', dodao je Petar Dragojević.



''On je bio fenomenalna osoba, jednostavna, tako velika, kao glazbenik, kao pjevač i uvijek je pomagao mladima, otpjevao je najljepše dalmatinske pjesme i puno je razloga za respect'', kaže Jure Brkljača.



''Teško je sad bez njega nastavit dalje ali pokušavamo...fali nam svima, to je bez daljnjeg...'', govore iz benda Dupini.



Svi ljudi u projektu Tragom Olivera bili su bliski njegovu srcu. I njegov prateći bend Dupini neizostavan je kotačić na ovim koncertima jer s Oliverom su proveli više od četvrt stoljeća.



''Mi smo kao obitelj bili, više smo bili s njim nego sa svojim ženama i djecom nažalost. A uspomena je jedno veliko hvala, jedno veliko zadovoljstvo, jedna velika sreća i nedostatak to je uspomena'', govore iz Dupina.



Dupini su s Oliverovim nećakom Petrom Dragojevićem snimili i obradu pjesme ''Nedostaješ mi ti''. Petru je stric Oliver u glazbi bio velik uzor i potpora.



''Kao da imaš jednu sigurnost koja će ti uvijek dat savjet kad se dvoumiš. Ja uvijek kad sam se dvoumio bi ga pitao pa bi on rekao bolje ti je ovako zato što, zbog toga i toga. Tako da mi to fali'', kaže Petar.



Fali mnogo i bliskoj prijateljici Zorici Kondži.



''Zafrkavao se, sve nas je nasmijavao, ali kad je bila glazba u pitanju itekako je to bilo vrlo ozbiljno, pametno i to je bila stvarno uživancija i slušati njega i kako piva i kako svira'', kaže Zorica.



Povodom pete godine kako nije s nama, svi ovi vrsni pjevači, pod vodstvom producenta Damira Osredečkog, slave Oliverovu glazbenu ostavštinu na najljepši način - njegovom pjesmom.



''Želimo poslat poruku da je Oliver bio jedna kulturna baština ono što se hrvatske tiče te pjesme žive i danas i ne želimo da se zaborave i neće se zaboravit i ima nas dosta koji smo ga voljeli koji smo mu odani i dan danas i trudimo se da se ne zaboravi jer je uistinu bio najveći'', govori Damir.



Nitko od ovih izvodača, koji izvode njegove neponovljive hitove, ovdje nije odabran slučajno, kaže nam Damir. Jedan od njih je Jure Brkljača, za kojeg je Oliver svojedobno rekao:



''Mali dobar si. I ja znam što znači kad Oliver kaže tu rečenicu. Neki ljudi su morali biti tu'', govori Damir Osredečki.



''Za mene je pjesma ''Tko sam ja da ti sudim'' jedna od prvih koje sam pjevao na gitari, ona me nekako inspirirala tako da ima tu puno... Imao sam priliku i sam nastupati s Oliverom, sjećam se pjevali smo pjesmu'' Nisam te zaslužio'' u Zadru u Arsenalu i on me pitao mali koju ćemo pjesmu pjevat? I ja sam rekao ''Nisam te zaslužio'' i on se onako iznenadio.. jer ta pjesma nije uobičajena na repetroaru tako da njemu je bilo drago'', kaže Jure Brkljača.



Jure je s Dinom Petrićem raspametio publiku u Varaždinu. Uz Oliverove hitove Stari Morski vuk i Ća će mi Copacabana dignuli su sve na noge. Dino je nedavno rekao sudnosno DA Tei Šarić na svojem otoku Hvaru. Otkrio nam je i kamo će na medeni mjesec.



''Bilo je odlično, bila je baš dobra zabava, ekipa, prijatelji, rodbina. Medeni je na Baliju tako da ćemo bit 2-3 tjedna, baš ćemo uživat jedva čekamo otići'', priča.



Svadba nije prošla bez Oliverovih hitova koje je u Varaždinu odlično donio sastav Cambi. S Oliverom su mnogo nastupali po Sloveniji.



''Mislim da bi bio sretan i ponosan kad bi vidio sve svoje prijatelje i kolege da pjevaju njegove pjesme, mislim da bi mu bilo srce bilo puno jer on stvarno je živio za pjesmu i cijeli život je dao pjesmi'', kažu iz Cambija.



Pjesmi koja živi i dalje, a nakon ovog u Varaždinu, koncerte Tragom Olivera moći ćete poslušati u Zadri i Rijeci.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.