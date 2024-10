Po struci je IT-jevac, ali život ga je odveo u potpuno drugom smjeru: Pogledajte kako je nastala poslovna priča Vinka iz Metkovića!

Nakon puno godina učenja i istraživanja, Vinko Dragović otvorio je svoju craft pivovaru.

Vinko je podrijetlom iz Metkovića. Oduvijek je gajio ljubav prema pivarstvu. Iako je u početku imao drugi posao, svako slobodno vrijeme iskorištavao je za kuhanje piva.



''Ja sam po struci IT-jevac, 15-ak godina u IT-ju programiranje, u grafičkom web dizajnu kako tako život planira. Jedno vi zacrtate, nešto su vaše strasti, a onda vas život odvede nekim drugim putevima tako da sam završio jedno vrijeme u sektoru energetike pa sam nakon toga htio otvoriti u Metkoviću otvoriti craft pivovaru što je dotad bio hobi'', priča Vinko Dragović.



Na početku je pivo kuhao kod kuće, što njegovoj supruzi nije bilo drago.



''Prvo kuhanje sam radio u stanu, to je bilo katastrofa razbio sam i štednjak, naravno da prvih 4-5 piva nije uspjelo to je bilo katastrofa razvijali su se takvi mirisi da sam imao i svađu sa suprugom'', priznaje Vinko.

''Neko voli nogomet, neko biciklizam, a Vinko voli pivarstvo. Čekala sam da ga prođe, ali ga nije puštalo. Onda sam slijedom toga počela to prihvaćati, a s njim uvijek nešto nemoguće postane moguće. On je puno vremena trošio na to. Je, je i to mi je smetalo. Zauzimao nam je kuhinju, stan, ti mirisi su se širili hodnicima živimo u stanu malome i nije to baš bilo izvedivo. I tad je bilo ili ili'', priča supruga Branka.



Vinko i njegovi prijatelji zatim su pronašli prostor gdje su se okupljali i zajedno kuhali pivo, a potom su za njega uslijedile godine edukacije i razvoja.



''Jako puno učenja i istraživanja godinama, puno članaka, knjiga, youtube videa, položenih akademija u Australiji, tuđih iskustava craft pivovara i pivara s kojima sam surađivao u startu'', kaže.



Tada je ozbiljno krenuo put pivarstva i napokon otvorio svoju craft pivovaru. S prvim pivom na tržište je izašao 2021.



Isključivo koristimo visokokvalitetne sastojke, resusrse u samoj proizvodnji i ono što nas čini posebnim u odnosu na konkurenciju je to što smo putem etiketa uspjeli putem umjetnosti ispričati priču to jest spojiti priču doline Neretve na način da smo svakom etiketom i spojiti Neretvu s našim proizvodom.



Vinko se sa svojom craft pivom Brewville sada predstavlja u projektu Startaj Hrvatska, i to sa sljedećim stilovima.



''4 vrste naše pive, prva piva je Tough life to je takozvani american pale ale nešto izraženije arome hmelja, tropske arome. Naše sljedeće pivo je Bright arrow, njemački pilsner priča o neretvanskim gusarima, odnosno o knezu Domagoju i neretvanskim strijelcima. Sljedeće pivo je crno pivo s aromama kakaa, kave, čokolade i karamele pod nazivom Might of Rome priča o antičkom gradu Naroni koja se nalazi u dolini Neretve. I četvrta priča india pale ale I'll be back''.



U pivovari na mjesec proizvede između 5 i 6 tisuća litara, a od ovog projekta očekuje sljedeće:

''Mislim da će nas dodatno bustati i da ćemo narasti po pitanju prepoznatljivosti brenda naše priče, da ćemo izać na nacionalni nivo''.



Kako je njegova priča iz Doline Neretve tekla, ne propustite saznate ove nedjelje, kada će se predstaviti kao prvi kandidat u emisiji Startaj Hrvatska.