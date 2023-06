Koliko su se promijenili od nastupa u garaži i gradskog trga do modernizacije tamburaškog zvuka!

Sve proživljeno u 30 godina koliko zajedno sviraju i prijateljuju teško je sabrati tek u nekoliko rečenica ili minuta. No, sigurni su, svo to zajedničko vrijeme treba dobro proslaviti. A tako će i biti. Legendarni Gazde ove godine pripremaju veliki koncert, izdali su novi album , a s osmijehom na licu rado se prisjećaju i svojih početaka. Kako su se s godinama mijenjali ovi tamburšai u kožnjacima zna Jelena Prpoš.

Nemoguće je zaboraviti, a još manje to i žele, 30 godina provedenih zajedno na pozornicima, sve studijske albume, ceste kojima su zbog svoje glazbe putovali. Ovaj bend prije točno tri desetljeća uhvatio se tambura koje im i danas predstavljaju strast, ali i svojevrstan životni stil.



''Od prvih dana ih volimo, sviramo ih od prvog dana i s njima se najbolje osjećamo. Živimo život jednako kao prije 30 godina. Imamo tempo života koji je brz i atraktivan. Mijenjaju se kroz našu karijeru samo pjesme, sve drugo ostaje isto. Samo malo imidž'', govore članovi legendarnig Gazdi.



Nešto rjeđe Gazde odijevaju tek prepoznatljive kožnate hlače, a rjeđa im je, u šali kažu, i kosa. Fotografije iz rane mladosti, sa svojih glazbenih početaka, u istom tonu nastavljaju, danas gledaju uz pomoć naočala.



''Kako su izgledale prve svirke? Bolje smo čuli... Kao i svi mali bendovi, od fešte do tuluma, od tuluma do rođendana, do ljetne terase. Sjećam se da smo prve svirke započeli u Markuševcu pa smo kao klinci svirali s otvroenim koferima od tambura na trgu'', prisjetili su se.



No od svih nastupa, jedan ipak posebno pamte. Onaj iz zagrebačkog Doma sportova 1994. godine.



''Bili smo jako mladi, velika bina, 12 tisuća ljudi, taj trenutak mi je ostao kao vau'', kažu.



Ovoj dvorani već se tradicionalno vraćaju, a tako će biti i ove slavljeničke godine. Teško je sabrati sve pjesme u jedan koncert, no bit će to zbir starih hitova, onih s novog albuma, ali i obrada svjetskih hitova na tamburi.



''Na taj način smo obradili i Proud Mary, Susspicios Mind, Tears in haven'', pričaju.



''Sound uživo je sigurno postao zreliji, ozbiljniji i dotjeraniji. Kad smo imali 18, onda smo više drljali, danas se to profinilo, sad znamo sakriti falševe'', kažu.



Dio slavljeničke turneje Gazde 30 godina bit će i koncerti u Americi i Kanadi te to neće biti prvi put da dečki iz Markuševca odlaze preko bare.



''Već se zna neki raspored. Ja spavam s Markom, on sa Šerom, ovi dva tu, gleda se tko hrče, tko vozi avion? Najčešće pilot'', šale se.



U bogatoj karijeri imali su priliku upoznati članove Led Zepelina. Oduševili su ih svirkom, iz čega se rodila prilika koja se ne propušta.



''Daj malo odsviraj neki visoki ton. Jimmy Page je gledao kako proizvodi visoki ton, pohvalili su nas i sutra zvali menadžer i rekli da im budemo predgrupa, mi smo mislila da je šala, ali bila je istina'', pričaju.



Istina je i da se dugih 13 godina čekalo na njihov novi album. Do "Ispod ovih oblaka" objavljivali su pojedinačne singlove. Danas ga nazivaju najboljim dosad i nadaju se da će njime osvojiti sve generacije. A kad je o mlađima riječ, Gazde junior, još nisu oformljeni, ali nije isključeno da i neće.

Pogledaj i ovo Svaka čast! Gazde peti put na turneji u Australiji: Donirat će i sredstva za pogođene vatrenom stihijom

''Trojica, četvorica sviraju, ne baš svi. Inače klinaca imamo 19. Tko je rodio? Neki su krenuli putem sviranja, a neki su nogometaši. Imamo plesačica, plesača, a neki idu i u školu'', otkrili su.

Cijeli razgovor pročitajte u prilogu In magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.