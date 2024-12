Veliki domoljubni koncert u Zadru okupio je naša poznata imena: ''Ta stara garda ima neku posebnu energiju...''

Zadar je ovog vikenda disao u ritmu glazbe. Koncert koji je slavio domoljublje i zajedništvo, bio je prepun emocija i nezaboravnih trenutaka. Najveća glazbena imena okupila su se na pozornici i s prepunom dvoranom Višnjik zapjevali najljepše hrvatske pjesme. Dašak atmosfere donosi Hrvoje Krolo.

Više od 10 000 ljudi okupilo se u zadarskoj dvorani, kako bi proslavili ljepotu hrvatske glazbe. Večer ispunjena emocijama i ponosom pokazala je kako zajedništvo može nadahnuti i povezati generacije. Na pozornici su se izmjenjivala najveća imena hrvatske glazbene scene, koja su oduševila publiku.

''Razgovarali smo maloprije kad su me pitali, kažu, što mislite da ima toliko mladih i kako vam se čini – ja govorim to mi je ono najljepše zato što smo se mi roditelji borili da djeca to prihvate. Uvijek govore da će se izgubiti taj nacionalni naboj i duh domoljubni, ali vidite da to nije tako – možda ono što je u tišini je i najvrjednije'', rekao je Dražen Zečić.

''Kad počnu pjevati, vidiš da ta stara garda ima onu neku energiju posebnu i oni neki žar što te ponese. Baš sam razmišljala da masu ovih pisama ne možeš više nigdje čut, ni na radiju, ni po koncertima tako da je ovo divna ideja'', poručila je Meri Cetinić.

''Ja kad čujem himnu meni uvijek bude svečano i imam knedlu u grlu zadovoljstva i ponosa zato što pripadam narodu koji spada u narode koji ima jako lijepu himnu, a da nije plagijat'', kaže Miroslav Škoro.

Glazba ima moć dotaknuti srca i povezati ljude, a ovaj koncert bio je dokaz upravo toga. Hrvatska glazba, stihovima i melodijama, podsjetila je sve prisutne na vrijednosti i nasljeđe koje nosimo sa sobom

''Treba više ovakvih koncerata, treba se jednostavno usuditi raditi ovakve koncerte jer ljudi su željni ovoga. Koliko god netko misli ne, ne, sad je neko drugo vrijeme – nikad nije drugo vrijeme, za zabavnu glazbu je uvik pravo vrime'', objasnila je Ivana Kovač.

''Hrvatska glazba će živjeti i to uopće nije u pitanju, samo na nama izvođačima je da tu vatru podgrijavamo i pravimo pjesme i donesemo ih publici da im damo ono što oni trebaju'', rekao je Dražen Žanko.

''Vidjeli ste ljudi su to prihvatili, ljudi su to potpisali, kao hitove koji noni slušaju i vole i tu nema puno rasprave hoćete li uspjeti ili ne. Treba samo radit i biti emotivan, snažan i to je kraj'', dodao je Mate Bulić.

Od stoljeća sedmog, Hrvatska me mati rodila, Dome moj, Croatio iz duše te ljubim, Dalmacija u mom oku, Tu je moj dom, Ne dirajte mi ravnicu - samo su neke od pjesama koje su emocijama povezivale prošlost i sadašnjost. Svaki izvođač unio je dio svoje duše u ovu priču, ostavljajući trag u srcima svih okupljenih.

''Bilo je skeptika, da neće to baš proći nakon nekih vitrova s istoka, ali ne damo se mi, mi imamo svoje pisme, imamo svoj temelj. To treba čuvati i neka dica nauče te pisme koje smo i mi slušali od drugih'', rekao je Tomislav Bralić iz Klape Intrade.

''Ja jako volim ''Zemlju dide mog'' sjećam se, ja sam dijete 90-ih i sjećam se kao mali da kad sam je čuo da sam se okrenuo prema televizoru i drago mi je da je Meri Cetinić tu s nama. Ima jako lijepih pjesmama i ''Moja domovina'' je kao hrvatska himna i tako je doživljavam i ''Lijepa li si'''', rekao je Frano Pehar.

''Ovi koncerti su sasvim sigurno potvrda da domoljubna glazba itekako ima svoju publiku i publiku među svim generacijama od najmlađih do najstarijih. Jedna predivna večer koja je za pamćenje'', zaključio je Marko Bralić.

Ova večer bila je više od koncerta – slavlje glazbe, emocija i domoljublja. Izvođači su svojom strašću i energijom pokazali kako hrvatska glazba ostavlja trag kroz generacije. Višnjik je još jednom potvrdio da su pjesma i zajedništvo najjači temelji jednog naroda.

