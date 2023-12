Detalji najraskošnije uređene božićne lokacije u Hrvatskoj: ''Ljudi su se kupali na moru, mi smo kitili borove!''

Jedna od najvećih blagdanskih atrakcija zasvijetlila je punim sjajem i ove godine. Brojni posjetitelji iz hrvatskih gradova, ali i inozemstva, PRIstižu u Grabovnicu pokraj Čazme. More lampica koje ondje svjetle, DOnose nezaboravnu idiličnu božićnu atmosferu.

Imanje obitelji Salaj svake godine iznova oduševi. U predbožićno vrijeme ova destinacija pravi je hit.



''Ne mogu uopće odrediti što bi izdvojila, nešto predivno, nismo se ovome nadali'', komentira jedna od posjetiteljica.



''Što kažu djeca? Oduševljene su cure, samo gledaju lampice, svjetla, kuglice, gdje što svijetli, Maša, medo, Štrumfovi. To im je jako zanimljivo'', dodala je druga.

Već 22 godine prava svjetlosna čarolija traje u Čazmi, a za ovogodišnju božićnu priču zaslužno je čak 5 milijuna lampica. I sve to zahvaljujući gospodinu Zlatku. Kada je započeo ovu priču, nije se ni nadao kakav će interes izazvati.



''Ovo sam ja krenuo s pokojnom suprugom da budem iskren iz igre. Vratio sam se iz Jordana i za svoju dušu sam 2001. godine okitio 70.000 žaruljica i onda je to bila senzacija u ovom kraju, ljudi su dolazili gore na cestu i gledali, ali su se bojali u dvorište doć. Onda sam ih ja zvao i onda su pitali hoće li dogodine biti više i onda smo napravili sto tisuća'', priča Zlatko Salaj.



A da bi u prosincu sve bilo spremno, ukrašavanje mora početi mnogo ranije.



''U sedmommjesecu, 10.7. smo okitili prvi bor i onda smo krenuli s kićenjem. Već u ljeto, ljudi su se kupali na moru, a mi smo kitili borove'', otkrila je Marina Miklin zadužena za marketing.



''Dolaze djeca, mladi ljudi i ljudi već u poodmakloj dobi i onda vidim da smo ipak nešto napravili dobro i da su ljudi sretni i zadovoljni. Stvarno ima od svuda, bio je jednu večer autobus ljudi iz Amerike'', priča Zlatko Salaj.



Osim mnoštva lampica, ovdje možete vidjeti prikaz Isusova groba, jaslice i zanimljive drvene skulpture.



''To su nam radili umjetnici iz Njemačke i iz Ukrajine, mi smo krenuli s tim drvenim figurama odnosno skulpturama to su znači umjetnici koji izrađuju figure motornom pilom'', objasnila je Miklin.



Ako imate sreće, kao mi, uživat ćete i u vatrometu. Sve se, naravno, mora i zabilježiti.



Za sve one koje još nije obuzeo božićni duh, uz ove lampice, nesumnjivo, i Grinch bi zavolio Božić.



