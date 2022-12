Čarobnoj blagdanskoj idili nisu odoljela ni dobro poznata lica Nove TV, pogledajte kako su se zabavili na snimanju božićne kampanje!

Šarene lampice, ukrašavanje bora i mirisi božićnih delicija - rijetki su oni koje ne obuzme čarobna blagdanska idila. Nisu joj odoljela ni dobro poznata lica Nove TV koja ovu godinu zaključuje s nominacijama za Zlatni studio. Pogledajte kako su se zabavili na snimanju božićne kampanje!

Uz poznatog starca s crvenom kapom, naša se ekipa iz informativnog i zabavnog programa, serija i showowa, odlično zabavila na snimanju božićnog videospota. Blagdanska idlila podsjetila ih je i na djetinjstvo.



''Nekako kad se vratim u to djetinjstvo, sve je bilo bezbrižno, bilo je lijepo, živjeli smo nekako za okupljanje i tu večer kad bi se svi skupili oko bora'', prisjetila se Minea.



''Od jutra miris ručka, počinje se naravno s francuskom pa nadalje. Jedino što mi fali je snijeg, nekad ga je bilo više snijega pa je bilo čarobnije'', rekao je Igor Mešin.

Pogledaj i ovo atmosfera s audicija Obilje dobre zabave, jakih emocija i izvanrednih talenata stiže na male ekrane već ove subote!

Bijeli Božić nas možda ove godine i iznenadi, ali i bez njega - mnogima je to omiljen dio godine.



''Ja mogu potvrditi da je to najljepši dio godine. To je naajbolje doba ikad. Jer ono, od početka prosinca krenu, tata oćemo nešto pravit zajedno, ja sam vidio, ja sam vidio ono, ajmo ispeć neke kolače'', ispričao je Frano Ridjan.

Pripremajući blagdansku trpezu, Larisa isto tako provodi sa sinom Grgurom, a na njihovu se stolu uvijek može naći:



''Patka s mlincima u narančinom umaku, to nam je nekako najdraže, onda francuska i sve ostale delicije i kolačići koji dolaze uz to'', rekla je Larisa Lipovac.

Kolača, ali i drugih slastica, ne nedostaje ni u redakciji Informativnog programa. Iako neki od njih Božić provode radno, blagdanski duh uvijek se osjeti.



''U našoj redakciji Dnevnika uvijek bude lijepo i svatko će iz svog kraja, ovisno gdje živi, donijeti nešto što je specifično od specijaliteta, delikatesa, kolača, slanih delicija. Svatko donese nešto, okupimo se i baš nam bude lijepo'', kaže Marija Miholjek.

Najviše darova izmijeni se u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, a što ga više veseli, primati ili davati poklone, saznali smo od poznatog glumca.



''Više volim davati poklone iz razloga što je taj izraz lica, pogotovo kad pogodite nešto što bi netko htio ili nešto što je dugo želio, a nije si mogao priuštiti ili se nije ni nadao da će dobiti, taj izraz je neprocjenjiv'', otkrio je Vladimir Tintor.

Neprocjenjivi su i trenuci provedeni s obitelji u toplom domu, a kao neizostavni dio blagdanskog programa, na Novoj TV moći ćete gledati i najljepše božićne priče te filmske klasike za cijelu obitelj.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.