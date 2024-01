Ususret mjesecu ljubavi Dalmatino otkriva tajne svoga srca: ''Živjeti ljubav, osjećati, davati, to je svakako naša osnovna pokretačka misao''

Iza Dalmatina su 22 godine na sceni u kojima se nakupilo hitova, nastupa, ali i brojnih anegdota. Kako je bilo surađivati s Dinom Dvornikom, zašto je ljubav osnova svega, ali i kada možete biti sigurni da vaša pjesma nije hit, otkrili su Ani Veli za In magazin.

Pred petorkom koja je uspjela osvojiti srca publike, koncert je posvećen ljubavi. Dalmatino će u Karlovcu u mjesecu ljubavi, svirati na krilima Amora, jer na kraju krajeva, ljubav je taj tajni sastojak, peti element, koji je temelj svake note.

''Ljubav je osnovni pokretač, ne samo glazbene priče i glazbe, nego kompletne domene života'', zaključio je Ivo Jagnjić.



''Živjeti ljubav, osjećati, davati, to je svakako naša osnovna pokretačka misao i to bi svakom čovjeku trebalo biti tako'', zaključio je Zdravko Sunara.

Godine su, uz nebrojene hitove, nastupe i kilometražu njihova kombija, donijele i brojne anegdote.

''Prvi ozbiljni bend u kojem sam ja svirao je bio Kineski zid s braćom Dvornik, možete zamisliti kako je to izgledalo s njima, ne trebam vam ništa pričati, to su tako duhoviti tipovi, to su bili napadi smijeha. Dino je bio strašan, Dean isto, a čujte, duhoviti momci koji se znaju našaliti, u ovom momentu se ne mogu sjetiti, ali kad bismo počeli nabrajati, to je priča za sebe'', govori Zdravko.



Život i iskustvo donijeli su im brojne lekcije.

''Najvažnije što smo naučili jest odabrati glazbeni oravac koji volite i koji vam najbolje leži, ostati dosljedan u tom pravcu i uvijek dati sve od sebe, ništa ne očekivati i jasno biti beskrajno strpljiv, strplljenja vam treba nekoliko tona. Dodao bih još da moraš biti realan, moraš osjetiti, to je priča koja se ne uči, ne postoji škola di ćeš to naučiti'', govore Zdravko i Ivo.

Strastveni Dalmatinci posebne emocije čuvaju za svoju publiku.

''Oni koji vole naše pjesme i dolaze na naše koncerte, dolaskom nam iskazuju ljubav i poštovanje u želji da to uzvratimo, ne samo da ćemo dati sve od sebe, nego ih nazivamo našom glazbenom obitelji jer da nema njih ne bi bilo ni nas, svirali bi svom kućnom savjetu'', dodaju.

Poznati su po tome što elemente tradicionalne dalmatinske glazbe kombiniraju sa suvremenim zvukom.



Nakon rasprodanih koncertnih dvorana i arena u Zagrebu, Varaždinu, Splitu i Puli, ne sumnjamo da će Karlovac doživjeti istu sudbinu. Koncert u dvorani Mladost netom nakon Valenttinova, 16-og veljače, dio je humanitarnog projekta Pokaži srce, koji se brine za unaprjeđenje zdravlja mladih sportaša. Tako da će Dalmatino sigurno svirati punog srca.

