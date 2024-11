Urnebesno! S ovim su izjavama klinci svoje poznate roditelje nasmijali do suza

Da su djeca naše najveće blago, dobro znaju i poznati roditelji. Kojim su ih izjavama i postupcima klinci nasmijali do suza, a kojima pak izludili, otkrit će vam naša Anja Beneta u prilogu In magazina. Dragi mališani, sretan vam vaš dan!

Ovako najpoznatije dijete među Hrvatima vidi svoju mamu Maju Šuput. A ovo je našeg legendarnog tenisača Gorana Ivaniševića nekoć upitao tada devetogodišnji sin Emanuel :



"On meni kaže, a šta ti znaš o tenisu ?! Pa valjda nešto i znam... I tu dolazi do konflikta. Ako ga dobijem ne valja, ako ga pustim ne valja, nikad ne valja...Sad ja razumijem moga tatu. Nije još razbio reket, ali to je bacanje, suze, plakanje...", otkrio je jednom prilikom Goran Ivanišević.



Asa u rukavu ima i Goranov mlađi sin Oliver.



''Kad idemo po gradu, pa se ljudi slikaju sa mnom, onda se on hoće slikati, i samo pita: tata , je l' si ti poznat pa se oni hoće slikati s tobom? On je smišniji. On je najslađi u obitelji.", govori Goran.



Našoj poznatoj glumici kći se pak nije libila dijeliti modne savjete.



"Molim te pazi kako buš se obukla? Ja, kaj to znači? Nemoj mi doći u onim poderanim trapericama. Obuci se kao normalna žena'', otkrila je Bojana Gregorić Vejzović modne savjete svoje kćeri.



Izjave klinaca, slaže se Ivica Kostelić, stvarno znaju iznenaditi, ali i nasmijati do suza:



"Nedavno je starijem sinu ispao zub i onda je došla zubić vila, mi smo mu stavili 50 kuna ispod jastuka. On se naravno probudio u 5 ujutro da vidi što mu je donijela zubić vila i bio je veseo kao da je dobio 5 milijuna i on je siguran da će sebi s tim novcima kupiti auto'', prisjetio se jednom prilikom Ivica Kostelić.



Što su manji/mlađi, to su slađi.



"To je poseban lik. Ja ne znam gdje bi ga ja stavio, je l' on ima 4 ili 15 godina, nemam pojma iskreno. Toliko je svestran, lucidan, pametan, sve kuži. On crtane ne gleda uopće, u dnevnom boravku su bubnjevi, sintisajzer, saxofon, gitara'', otkrio je Joško Čagalj Jole.



''Puno pjeva, non-stop pjeva. Pjeva na engleskom, pjeva na hrvatskom. Prije neki dan sam Martini Tomčić poslala baš kako pjeva i veli ona, stara moja, on je totalno točan. Al' fakat je mali točan, nije sad da mi izmišljamo. Znaš one mame ''moje dijete je naj''. Ne, uopće nije ta spika nego fakat pjeva točno...", podijelila je Maja Šuput svoje dogodovštine sa svojim sinom Bloomom.



Sposobni su u sekundi rastopiti naša srca, ali i pokidati živce.



"Divljanje preko svake mjere. Kod nas je u kući kao zoološki vrt. Mene tko god nazove. Dobro, to su muška djeca. Ja njih ne mogu smiriti, nema te strogosti da bi se oni mene bojali da bi ja mogla dobiti doma nekog mira'', ispričala ke Daria Lorenci.



Sa zloglasnim pubertetom stižu i pitanja od kojih boli glava.



Živjeti s tinejdžerom uistinu je izazovno.



"Jako, pogotovo s tim telefonima, drštvenim mrežama, nekako to sve moraš izbalansirati, a nije lako'', priznao je Petar Dragojević.



Unatoč glavoboljava koje znaju zadati, u našim očima zauvijek ostanu čarobnjaci koji znaju popraviti svaki dan.



"Ka dođeš doma, ono kad se zalete i kažu tata došao si, cijeli sretni, onda ti sve prođu brige, svi problemi, sve nestane'', dodao je Petar.



Brzo nestane i djetinjstvo. I nikad se neće vratiti. Zato, uživajte u svakom trenutku. I ne zaboravite: najbolji poklon kojoj djeci možete dati je vrijeme koje provedete s njima!



