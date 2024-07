Otkrivamo kakve tetovaže kriju poznati Hrvati! Tko je rekorder po broju crteža, ali i tko je motivirao svoje fanove da im posvete tetovažu?

Ljeti je koža češće izložena suncu, ali i pogledima. Mnoge još više privlači ako je ukrašena tetovažama. Čime su naši poznati išarali svoja tijela, tko je od njih rekorder prema broju crteža na koži, ali i tko je od njih motivirao svoje obožavatelje da tetovažu posvete baš njima, zna naša Dorotea Filipaj.

Iako su godinama tetovaže imale negativne konotacije, povijest ukrašavanja tijela datira unatrag 8 tisuća godina. Među našim poznatima - sportaši su najveći pobornici ove vrste umjetnosti.

Da se ne tetoviraju samo nogometaši, nego i njihove supruge, dokaz je Nives Celzijus. Nedavno je tijelo ukrasila novom tintom, a dok je bila u braku s Dinom Drpićem, posvetila mu je tetovažu na španjolskom - ''Dinino vlasništvo''. Evo je li ikad razmišljala ukloniti tu tetovažu:



''Pa još je postojeća, nisam je uklonila. Gle nikad ne znaš! Možda se pojavi neki Dino...'', šali se Nives.

No ne zaostaju ni naši pjevači.



''Sidro i violinski ključ, to su moje dvije najveće ljubavi, dok se nije rodio moj sin'', otkrio je Marko Tolja.



''Sreća da su moji roditelji rekli - Domenica dosta je bilo tetovaža jer bi se pretvorila u slikovnicu da sam tad tetovitrala sve što sam htjela sa 18 godina, dakle dobro pazite što želite.", govori Domenica.

Svake godine sve je više kože i Luke Nižetića prekriveno tetovažama. A jednu je od njih napravio na putovanju Azijom. I to tradicionalnom metodom tetoviranja bambusovim štapom.



''Prezentira snagu, mudrost, neustrašivost, i to su monkovi stavljali vojnicima kad su išli u rat da ih štiti od zlih sila'', govori Luka Nižetić.

Osobnim značenjem tetovaže dobivaju na težini. A njihova upečatljiva priča umanjuje i mogućnost da će vam dosaditi.



''Ovo tu su prabakine ruže koja mi je dala maramu, ja sam to prekopirala za sreću, sad nosim sreću na sebi., a ne leđima za najboljeg prijatelja koji je umro. Drvo i ima rune iz Lord of the rings'', opisala je Nina Kraljić.

Druga strana medalje su pravi zaluđeni obožavatelji naših popularnih glazbenika koji tetoviraju upravo njihove likove. Svi se sjećaju najvjernije obožavateljica Maje Šuput - Daniele Perić.

''Maju znam otkad znam za sebe, upoznala sam je na proslavi rođendana jedne firme za koju je radio moj tata, tad sam bila jako mala i tad, kao dijete, Maja me fascinirala da sad ne nabrajam čime svime, apsolutno svime'', ispričala je Daniela Perić.

I tako je sve počelo. Sličnu priču, ali s drugačijim glavnim protagonistom, ima i Mate Boras.



''Od osnovne škole sam ga počeo slušati, od negdje oko 5. razreda, u 7. sam se razredu odlučio otići na njegov koncert u Split i tako je to počelo. I onda sam s 20 godina tetovirao prvu njegovu tetovažu'', govori Mate Boras.

I Daniela i Mate više su dijelova tijela posvetili svojim idolima.

''Imam na lijevoj nozi tekst od Miše, samo jednom ljubav, tekst, kitice, a na drugoj njegovu glavu'', govori Mate Boras.

''Njen datum rođenja na vratu, druga je potpis iznad lakta, treća je njeno lice na ruci, a zadnja i najnovija, je na guzi i piše Nevaljala'', objasnila je i Daniela Perić.

Što te tetovaže za nju konkretno predstavljaju?

''Pa ne znam, jednostavno me čine sretnom, jako sam sretna jer predstavljam jednu takvu nevjerojatnu osobu na sebi'', kaže.

Sličnu će vam stvar reći i Katja, koja je svoje tijelo ukrasila stihovima Dražena Zečića, ali i Jagoda, na čijoj se koži nalazi portret Jacquesa Houdeka, kojeg je svojedobno upoznala upravo zahvaljujući našoj emisiji.

Vječnu uspomenu na sebi nose i anonimne obožavateljice Parnog valjka, Grašinih pjesama te lika i djela Miše Kovača.

