Jedan od najpoznatijih svjetskih tenora u sklopu oproštajne turneje pjeva u Zagrebu, ovako govori o prošlim nastupima u Hrvatskoj!

U sklopu svoje oproštajne turneje Jose Carreras večeras će zapjevati u Dvorani Lisinski. To je posljednja prilika da u Hrvatskoj ljubitelji klasične glazbe uživo čuju njegov glas, kojim je stekao status jednog od najpoznatijih svjetskih tenora. Što će raditi u mirovini te zašto kaže da je dobro što djeca nisu krenula njegovim stopama, podijelio je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

2016. Jose Carreras nastupio je u Puli, prije toga u Zadru, a nekoliko je puta bio u Zagrebu, koji je postao i jedna stanica na njegovoj ovogodišnjoj turneji.

Kad je pri našem susretu u srpnju u Forte dei Marmiju u Italiji čuo da dolazimo iz Hrvatske, odmah je spomenuo Luku Modrića. Međutim, nimalo nije obožavatelj Real Madrida jer je pravi Katalonac.



''Duh koji imam prema svojoj zemlji. Ja sam uvjereni Katalonac, moja obitelj je oduvijek takva i to ne znači da ne prihvaćamo druge, ja sam samo uvjereni Katalonac'', ispričao je Jose.

Tijekom izuzetno uspješne karijere, Carreras je ostvario više od 60 uloga na pozornici i u studijima. Postigao je impresivne prodajne brojke s više od 85 milijuna prodanih nosača zvuka, što ga čini jednim od najuspješnijih opernih pjevača svih vremena. Proputovao je gotovo cijeli svijet, zbog čega, kaže, često nije bio s obitelji.



''Za svaku profesiju, a osobito za glazbenike i pjevače, osim talenta naravno trebate disciplinu i odlučnost u onome što radite. Morate voljeti svoju profesiju. A ostalo je ponekad sreća. Kako je Picasso znao reći sreća je potrebna, ali kad te ona ostavi moraš raditi. Mislim da je to ljubav prema onome što radim, privilegija je imati profesiju koja je također i poziv, to je luksuz, da nemam tu strast prema onome što radim, bio bih opušteniji, ostao bih doma i jednom svako toliko, radim jer je to važan dio mog života'', priča Jose.

Tijekom karijere popularizirao je operu, pogotovo nakon nastupa s 3 tenora. Zahvaljujući njima, mladi su se ljudi upoznali s klasičnom glazbom. Za budućnost opere se, kaže, ne boji.



''Mladi ljudi vole operu, ne samo pop glazbu koju i ja poštujem. Ljudi mladi vole oboje, više se možda koncentriraju da na nešto moderno ali dolaze na koncerte opere također'', kaže Jose.

77-godišnji tenor ima sina i kćer te pet unuka koji ga, kako nam je ranije otkrio, vrte oko malog prsta. Sin, koji ga često prati na nastupima, je odvjetnik, a bavi se i modom. No nitko nije krenuo njegovim putem.



''Ne, ne treba mu to. Dobar je u onome što radi, ne mora svatko biti tenor'', kaže Jose.

Iako kaže da možda ponovno dođe u Hrvatsku svjestan je da mu je ovo možda i posljednja turneja. A mirovinu će, kaže, provesti kao i drugi.



''Uživam provoditi vrijeme s obitelji, s prijateljima. Posjećivati pdrežena mjesta. Skroz normalan život. Što nije lako'', dodao je Jose.

Ovaj vrsni tenor svoje umijeće pokazat će večeras u dvorani Lisinski, na veliko zadovoljstvo pravih ljubitelja opere.

