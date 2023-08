Poznate Hrvatice poslije puno godina opet su prošetale pistom iz posebnog razloga, a u Hrvatsku je stigla i naša manekenka s uspješnom inozemnom karijerom!

U sklopu festivala Opera Selecta u Trogiru, dvojac Elfs svojom revijom spojio je modu i klasičnu glazbu. Pistom su ponovo prošetale glumica Ana Grucia Uglešić, Lana Pavić, ali i manekenka Valentina Đurić, koja uspješno gradi inozemnu karijeru. Više u prilogu našeg Hrvoja Krole.

Klasična glazba i vrhunska moda. To je recept u kojem su Trogirani, ali i njihovi gosti imali priliku uživati. Festival Opera Selecta ugostio je modni dvojac Elfs u svojem programu, a oni su pod vedrim nebom priuštili svima modnu noć za pamćenje.



''Imali su priliku vidjeti kolekciju od 30-tak modela. Mi ne želimo usmjeravati žene na jedan tip ukusa nego ovisno o ženskim potrebama i vlastitom stilu ponuditi neka rješenja koja svatko oplemeni svojim vlastitim stilom'', objasno je modni dizajner Ivan Tandarić.



''Mi radimo odjeću za žene. Žene su i starije i mlađe i trudne i ne trudne. Tako da smo mi sretni da ih sve možemo lijepo srediti. Klasična glazba je za nas u ovom slučaju bio dobar eksperiment, što ne znači da će jednoga dana biti praksa ali pustimo vrijeme da pokaže'', dodao je modni dizajner Aleksandar Šekuljica.



Ovom revijom Elfs je najavio i proslavu koja će se dogoditi iduće godina povodom 20 godina postojanja u samom vrhu hrvatske modne scene. Pistom su prošetale i velike prijateljice Lana Pavić i Ana Grucia Uglešić za koje nitko ne bi rekao da su se ikada povukle iz modnog svijeta.



''Baš smo sad prolazile neke dogodovštine sa izbora za miss. Lana je bila 98., ja 2000. na izboru, Nina Slamić 2002. Tako da smo nabrajali sve misice, kraljice, miss universe. Sve smo prišli i zaključili da Ivan iz Elfsa ima poprilično dobro znanje. Oni kažu bilo je prerano, ja kažem bilo je taman. Imala sam 17 godina, ko zna bi li i išla da sam bila starija i ozbiljnija. Nekako sam splitski mlado i ludo krenula u tu avanturu'', ispričala je Ana Gruica.

''Meni je za koji dan 25 godina od kad sam postala miss SD županije, 25 godina čini se totalno ko neki drugi život i ne mogu to sad uopće pojmit. Ali s 18 imaš jedan film u glavi s 43 drugi i sve je to u roku službe. Bilo je to vrijeme 90-tih kasnih što nije bilo baš najbolje vrijeme za živjeti u Hrvatskoj ali nekako smo bili čini mi se sretniji'', zaključila je Lana Pavić.



Najviše pozornosti privukla je i manekenka Valentina Đurić, koja živi i radi izvan Lijepe naše, gdje je ostvarila zavidnu modnu karijeru. Nakon 13 godina ovo joj je bio povratak na hrvatsku pistu. No kaže, samo nakratko. Na njezinu modnom životopisu mnogi bi pozavidjeli.



''Ja sam stvarno radila više-manje sa svim svjetskim dizajnerima. Moj prvi posao u životu je bila Prada. Tad još nisam ni znala ni kako pozirati, ni kako hodati. Radila sam Vouge 6 puta, britanski, Talijanski, japanski u Francuskom sam završila par puta, ali izdvojila bi reviju D&G kao najdražu. Ja sam ovdje na odmoru, ali moji dragi prijatelji Ivan i Alex su me pozvali da nosim reviju tako da uvijek se rado odazovem njihovom pozivu'', ispričala je Valentina Đurić.



Pozivu da bude, ali u publici, nije mogla odoljeti ni pjevačica Žanamari koja je na reviju stigla u posebnom društvu.



''Ovo je Gabici prva revija i došla ju je gledati s mamom. Jako je sretna zbog toga. Mi provodimo 3 dana zajedno imamo jedan mali odmorić – ženski odmorić i stvarno nam je super u Trogiru'', ispričala je Žanamari.



U svojem odmoru uživa i Borna Kotromanić, koja kako kaže, tada se najviše može prepustiti samoj sebi, no sa svojim sinovima uvijek je u kontaktu.



''Bogu hvala dobro su. Jer su oni meni bili u fokusu i prioritetu kad je to trebalo, a sada i njima malo dobro dođe zraka i slobode od jedne matere hercegovke/dalmatinke i nije ni to lako. Pa su sad sretni da postoje i društvene mreže i društvena događanja da majčinu pažnju svrate na nešto drugo da ne visim njima nad glavom'', rekla je Borna Kotromanić.



A ovo ljeto je itekako popunjeno zanimljivim događanjima, baš kao što je bila ova trogirska glazbeno - modna bajka.

