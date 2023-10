Poznate Hrvatice otkrivaju svoje navike pregleda i samopregleda dojke: "Ako želiš živjeti, onda se bori protiv toga, suzu baci jednu!''

Miss Hrvatske 1995. Anica Kovač, pjevačica Danijela Martinović i glumica Kristina Krepela povodom mjeseca borbe protiv karcinoma dojke otvoreno govore o preventivnim pregledima i brizi o svojem zdravlju. Koliko su često kod liječnika i koja je njihova obiteljska anamneza ispričale su Davoru Gariću za IN Magazin.

U mjesecu smo borbe protiv karcinoma dojki i osvještavanja o važnosti preventivnih pregleda, no o zdravlju treba brinuti cijelu godinu.



"Moram reći da generalno vodim zdrav život, ali ne čekam onaj zadnji čas. Moram reći da nisam od onih osoba koje čekaju zadnji čas, pa je alarmantno pa se dogode neke neplanirane stvari", priznala je Danijela Martinović.

"Sad sam baš bila na pregledu i Bogu hvala sve je u redu, a imaš one kod kojih nije u redu. Imam i te prijateljice i poznanice i to je sve malo škakljivo, ali ja mislim da preosjetljivo idemo s tom temom", zaključila je Anica Martinović.

"Moram priznati da sam ja prilično strašljiva po tom pitanju tak da nastojim zaista biti redovita u tim pregledima i pozivam ovim putem sve žene da se zaista na vrijeme odu pregledati, da odlaze na ultrazvuke, oni su apsolutno bezbolni", poručila je Kristina Krepela.

Na donatorskoj večeri brojne su zvijezde podržale rad udruge poznate vizažistice Marije Butković.



"Već proteklih deset godina radim iscrtavanje obrva ženama koje su podvrgnute kemoterapijama i nakon radikalnih mastektomija uslijed karcinoma dojke, nakon što im se rekonstruira dojka, nakon što se stave implantati kod radikalnih mastektomija, iscrtavamo tj. tetoviramo aureolu i bradavicu", otkrila je vizažistica Marija Butković.

Slavne su Hrvatice svjesne važnosti odlaska na preventivne preglede, no muškarci, čini se, nisu toliko ažurni.



"Kad ga naručim pa kad ga natjeram pa kad ga skoro k'o malo dijete odvedem za ruku jer kaže ''gdje ono trebam doć, kad trebam doć'', ali onda to ipak napravi i neko određeno vrijeme si miran", prepričala je Olja Vori situacije sa svojim suprugom Igorom Vorijem.



Rezultati pregleda nekad ukazuju na maligne promjene, no i s tim se treba uhvatiti u koštac.



"Ja uvijek govorim ''Ako želiš živjeti, onda se bori protiv toga, suzu baci jednu!'' Ja uvijek kažem nek ti umije lice, da ti cijelo vrijeme ne skvasi sve. Tako da je jako nezgodno na tu temu reći bilo što. Osobno za sebe mogu reći da sam živa i zdrava, to je najvažnije, ali ja to po domaći - jedna rakijica svako jutro i to je to", otkrila je Anica.



Najvažnije je probleme ne gurati ispod tepiha.



"Mene je to počelo jako interesirati da vidim što je u podlozi. Mene to uvijek interesira i uvijek sam shvatila da su neki ogromni strahovi u podlozi tako da sad imam možda neki mekši pristup, inače sam znala biti dosta ''tough'', kao tati ''Pa dobro, jesi li ti normalan, pa moraš ići u doktora!'' A sad nekako s njim polako iskomuniciram i shvatim kad se razbije taj strah, onda me čak i posluša", ispričala je Danijela.



"Ja svake dvije godine odem na cijeli check tijela zato što znam da obiteljski imam visoki tlak... Bogu hvala ja to nemam, ja imam niski tlak, i taman ono malo što se ja iznerviram na ljude, meni to taman sve izbalansira. Tako da je meni to jedna velika prednost i isto tako mislim da je važno da ljudi iz sebe izbacuju sve, da izbace sve i kažu ako im nešto smeta jer često mi ljudi prešutimo zato što nam je odgoju to tako da to da moramo, i smatram da je to jedna velika greška. Ja to znam nekad jako dominantno izbacit iz sebe, hahah! Kad sam mirna svi pitaju ''Šta joj je?'', kad sam glasna ''Eno, opet je luda!'' Mislim da je važno da se čovjek s tim suoči i ide na kontrole... I tako isto i vi muškarci", zaključila je Anica.



Čuli ste! U svoje kalendare preventivni pregled upišite već danas.

