Tradicionalni rezanci od sušene buče iz Hrvatske Kostajnice: ''Mi skroz vjerujemo u ovaj proizvod!''

Hrvatsku Kostajnicu posljednjih godina priroda nije štedjela. Potres, poplave, mnoštvo izazova za stanovnike tog kraja. Među njima su Svjetlana i Lovro koji se bave proizvodnjom rezanaca od sušene buče. Idealna zamjena za tjesteninu, u ovom je kraju tradicija koju čuva još tek nekoliko obitelji.

Život poljoprivrednika prepun je izazova - od klimatskih promjena do mukotrpnog rada na polju. Ipak, ovaj bračni par iz Hrvatske Kostajnice uhvatio se u koštac s time. Svjetlana je tijekom rata s roditeljima otišla u Zagreb, ali put ju je ponovno naveo u rodni kraj.



''Vratila sam se nakon što smo se ja i Lovro upoznali, odlučili živjeti zajedno i onda smo odlučili živjeti u Hrvatskoj Kostajnici jer je on jako vezan za svoj grad'', kaže Svjetlana Lenac, kandidatkinja četvrte sezone projekta "Startaj Hrvatska".



Iako se nije vidjela u poljoprivredi - sustigla ju je izreka - nikad ne reci nikad. Jer zahvaljujući specijalitetu ovog kraja, kostajničkim pletenicama, njihov se život promijenio.



''Ti rezanci od sušene buče to je tradicija u Hrvatskoj Kostajnici, radi se salata od toga za Badnjak i onda je moja mama sušila to za nas pa je počela i za susjede i onda smo došli na ideju da bismo mogli to početi proizvoditi tako da pošto nismo imali zemlje kupili smo ovo imanje'', dodao je Lovro Lenac.



I počeli proizvoditi od polja do stola. U ovoj tvornici pod vedrim nebom sve počinje od samog sjemena.



''Prvo oremo pa frezamo pa postavljamo foliju, sadimo buče taj dan odmah moramo postavi žicu od struje jer počnu divlje svinje vadit košcice iz zemlje i onda obilazak svaki dan dok ne narastu'', kaže Lovro.

''Mi nemamo samo jednu proizvodnju, mi imamo dvije proizvodnje. Dakle proizvodnju sirovine da bi nakon toga mogli raditi proizvodnju sušenih rezanaca'', kaže Svjetlana.



I tako su BIO širokim rezancima od sušene buče odlučili nastaviti tradiciju svojeg kraja.



''To je čista buča iz ekološe proizvodnje, mi smo ekološki proizvođači zato sadimo na foliju jer moramo spriječit korov. Ogulimo, narežemo na dugačke rezance i zatim sušimo. U njima nema nikakvih dodataka, prirodne su, okus im je neutralan, one poprime okus onog s čime se miješaju'', objasnili su.



Pa ih Svjetlana priprema u woku i s različitim umacima. Ne sadrže gluten, a treba im svega 3-5 minuta kuhanja. Bračni par Lenac s ovim se proizvodom sada predstavlja u projektu Startaj Hrvatska.

''Mi skroz vjerujemo u njega, 100% i zato smo ušli u ovaj projekt, uložili smo sve'', rekla je Svjetlana.

''Sad s ovim projektom ćemo u vrlo kratkom roku upoznati cijelu Hrvatsku možda i šire s našim proizvodom'', dodao je Lovro.



Njihov put preko trnja do zvijezda, ne propustite pratiti ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska.

