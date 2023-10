Tradiciju paletasa iz Meksika i Brazila doveli su u Hrvatsku: Upoznajte ekipu koja proizvodi smrznute deserte na štapiću!

Toplo vrijeme i dalje nas služi, a temperature prelaze 20 stupnjeva, što znači da tijekom dana nije na odmet rashladiti se pokojim desertom. U prilogu In magazina upoznat ćete zagrebačku ekipu koja proizvodi smrznute deserte namijenjene za odrasle, ali i bebe i djecu. S njima se predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska.

Prije 3 i pol godine Marko i supruga Barbara dobili su kćer Dašku. Marko je tijekom života imao problem s konzumacijom mlijeka, a ubrzo su otkrili kako je to naslijedila i njihova mezimica.



''U početku smo vidjeli da ima nekih problema i već sa nekih dok je ona imala 4 mjeseca zapravo smo otkrili da je alergična na mlijeko'', govori Marko Šepetavac, kandidat četvrte sezone projekta Startaj Hrvatska.



Točnije, na mliječni protein, dok je Marko intolerantan na laktozu. Zbog ovoga se znatno smanjuje količina deserata u kojima mogu uživati pa ih je Marko odlučio izrađivati sam. U njegovim smrznutim desertima sada uživa cijela obitelj.



''Kad se Daška rodila vidio sam da njoj to paše i da je to dobar smjer i nešto novo i jako je bilo izazovno, zato sam upisao par tečajeva zapravo da vidim šta je to, kako to sve funkcionira i kako vani proizvode'', govori Marko.



Online tečajeve upisao je u Meksiku, SAD-u i Brazilu. Na početku je u proizvodnju krenuo sam, a potom se udružio sa tehnologinjom Azrom i slastičarkom Mijom.



''Sve namirnice koje imamo moraju bit čiste, ne smiju imat nikakve alergene, ne smiju imat ništa loše čak ni dobre stabilizatore. I to smo htjeli izbjeć to je Marko izričito tražio'', govori Mia Grbavac, kandidatkinja četvrte sezone projekta Startaj Hrvatska.



Ono što je posebno u ovim smrznutim desertima jest da su oni napravljeni za bebe, djecu i odrasle. Bebe već s navršenih 6 mjeseci mogu uživati u njima.



''Odlučio sam da želim radit na bazi voća, povrća i žitarica, definitivno ne i vode. U početku uopće nije bila ideja bebe i djece. Vizija je bila dopeljati u Hrvatsku tu kulturu paletasa Meksiko, Brazil i rodila se kćer Daška i tako je sve zapravo krenulo'', kaže Marko.



Upravo su prema njoj smrznuti deserti dobili i ime - Daš pops. Za bebe su išli jednostavno - od onoga što bebe mogu prvo jesti. Sve mora biti prokuhano na pari i oguljeno. Potom se sve blenda. Ovim BIO smrznutim desertima na štapiću koji nose oznaku VEGAN predstavljaju se u projektu Startaj Hrvatska.



''Predstavljamo se s multipackom baby - tu imamo daš krušku, daš suhu šljivu i daš jabuku s cimetom. Onda imamo multipack kids, mi to tako zovemo al to je za djecu od 12 mjeseci pa nadalje tu imamo daš okus čoko, daš bananu s cimetom i daš naranču. I onda idemo na odrasle imamo daš okus čokoladu, daš lješnjak s nugatom i daš kokos s bademom'', kaže Mia Grbavac.



U pakiranju dolaze 3 smrznuta deserta, za baby i kids tri različita, za odrasle tri ista. Projekt Nove TV i Spara Hrvatska za njih je jedinstvena prilika.



''Ti ljudi koji rade unutra su nam puno pomogli upgreadat naše proizvode, deklaracije od početka do kraja'', govori Marko.

