Cetinski ispričao zašto mu je publika pobjegla s koncerta: ''Pjevali smo samo jednom čovjeku, nismo imali kome''

Prepune arene u cijeloj regiji, koncert u londonskom Royal Albert Hallu, nova pjesma "Vojnik pod zvijezdama" obara rekorde slušanosti, no jedan nastup Toniju Cetinskom urezan je u pamćenje - onaj kad je na vrhuncu karijere nastupao pred samo jednim čovjekom. O čemu je riječ te kakvo je iznenađenje ovog Uskrsa priredio roditeljima otkrio je za In magazin!

''Vojnik pod zvijezdama" pokorio je glazbeni eter. Tonijeva vojska ljubavi,njegova vjerna publika, kojoj je i posvetio prekrasnu ljubavnu baladu, u samo dvadesetak dana na YouTubeu ju je pregledala gotovo 700 tisuća puta, a Tonijev novi hit smjestio se i među 10 najslušanijih pjesama na Youtube trendingu.

''I jesam očekivao, ali naravno da sam ugodno izenađen s trendingom, pošto mi ne koketiramo s tim nekim stvarima koje ganjaju te trendinge. Ali najvažnije mi je ono na terenu kad počnemo izvoditi tu pjesmu kao i prethodni singl ''Čuvam ljubav'', to ljudi pjevaju, to je najbitnije, sve ostalo je manje-više, čak i nevažno'', kaže Tony.



Glazbenik koji je otpjevao jedne od najromantičnijih stihova, kad je počinjao, ni sanjati nije mogao da će se baš uz njegove pjesme već desetljećima rađati, ali i oplakivati brojne ljubavi.



''a mi je netko rekao kad sam počinjao da ću isključivo od toga i živjeti , da ću pjevati samo o ljubavi, ja bih rekao da ne vjerujem u to, pošto sam prvo slušao AC/DC, Deep Purple, Pink Floyde...", priča Tony.



Ovaj roker u duši prvi je hrvatski izvođač koji je dva dana zaredom napunio zagrebačku Arenu. Nastup u londonskom Albert Hallu, ili pak duet s svjetski poznatim opernim pjevačem Joseom Carrerasom samo su dio zanimljivih crtica iz njegove bogate biografije.



''Kad sam počinjao, ja sam bio sretan da netko uopće hoće poslušati to što ja radim, prvo sam svirao s bendovima po terasama po Istri.

A kamoli da sam sanjao da ću pjevati sa Carrerasom, Domingom ili Montserrat Caballe i da ću recimo, evo neki dan smo se dopisivali Michael Bolton i ja, čestitao sam mu rođendan, da ćemo ostati u tom nekom kontaktu, to isto nisam očekivao. Što se mene tiče, ja nemam pravo biti nezadovoljan s bilo čime što smo do sad postigli'', kaže Tony.



Uz nastupe sa svjetskim facama i pune arene, Toniju se u sjećanje urezao i koncert koji je na vrhuncu karijere održao, vjerovali ili ne, za samo jednog gosta. No, ne svojom krivnjom.



''Bilo je otvorenje, neću sad govoriti koje poznatog branda cipela . Gospodin koji je trebao rezati vrpcu, on je prerano prerezao vrpcu, i publika je sva unutra otišla po cipele i mi smo pjevali njemu samo. Otpjevali smo tu jednu pjesmu, a trebalo je biti pet, šest, sedam, nismo imalio kome pjevati. Ljudi su jedva čekali da kupe cipele, a ne da gledaju Tonija Cetinskog'',prisjetio se pjevač.



Tony posljednjih godina zivi mirnijim životom. Sa suprugom Dubravkom preselio se u Istru, a veseli ga što sve više vremena prvodi sa svojim roditeljima, ali i bratom.



"U zadnjih par, dvije godine, ajmo reći smo se baš maksimalno približili, malo i zbog zdravstvene situacije s ocem, to nas je sigurno približilo htjeli, ne htjeli i sad smo shvatili što smo propustili što se ranijih godina nismo družili malo više, i brat i ja'', priča Tony.



U Istru uskoro stiže i Tonijeva živahna unučica:

''Ja sam svjesno išao u to da budem mladi otac da bi mogao biti mlađi deda da mogu potrčati, a ne da budem star da se ne mogu dići. Mislim teško ću ju uloviti, ona je jako brza'', priča Tony.



Ovog Uskrsa , Toni je spremio i iznenađenje za roditelje:



''Danas ću im otkriti to da ću ih voditi na jedno putovanje od par dana romantično!", otkrio je Tony.



Iznenađenja neće nedostajati ni njegovim obožavateljima. Početkom sljedeće godine razveselit će ih novim albumom, a 35 godina njihove neraskidive ljubavi planira proslaviti velikim koncertom.

''Napravit ćemo neki veliki, malo veći, puno veći open air što je vrlo riskantno zbog vremena i sve, pa će vjerojatno biti u ljetnim danima , ne ovo ljeto nego sljedeće, možda i ovo ljeto se nešto dogodi pa ćemo na taj način obilježiti tih 30 i nešto godina'', zaključio je Tony.



Neka "samo ljubav" Tony širi još najmanje toliko!

