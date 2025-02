Goran Karan o privatnom životu koji drži podalje od očiju javnosti: ''Treba čuvati što je najdraže''

Goran Karan vraća se s novom pjesmom "Potraži", emotivnom pričom o staroj ljubavi i onome što je moglo biti. Koliko ga prošlost inspirira, je li u mladosti bio zaljubljive prirode te zašto svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, Karan je otkrio našem Hrvoju Kroli za IN magazin.

Njegove pjesme su poput najboljih ljubavnih pisama – emotivne, iskrene i bezvremenske. Goran Karan još jednom dokazuje da prava emocija nikad ne izlazi iz mode. Njegov novi singl "Potraži" priča o prošlim ljubavima i svim onim trenucima koji su mogli završiti drugačije.



"Stvarno sam sretan i zadovoljan i nekako je na ovo prevrtljivo vrijeme u veljači, ubilo se za ljubavnu pjesmu. Kriza je bila dosegla vrhunac – bilo je ili ću počet mjaukat noću oko kuće ili da snimimo ovu pjesmu. Nova pjesma za staru ljubav – znači još voliš i nešto se miješa staro i dobro, a i nešto je novo i sve je interesantno. Zaista sam sretan i zadovoljan i imam osjećaj da se dogodilo nešto lijepo'', govori Goran.



Njegove pjesme odišu romantikom, ali kakav je Goran privatno? Kaže da nije bio sklon zaljubljivanju na prvi pogled, ali kada bi se zaljubio, bila je to priča za pamćenje.



"Gle, kad živiš određenu količinu godina i kad tvoja duuga povijest, ma to su decenije predanih ljubovanja. Nisam ti se ja puno zaljubljivao, ali kada bi se zaljubio to bi bilo drastično'', priznaje.



Njegov prepoznatljiv šarm i glas osvajaju generacije, a brojne obožavateljice nazivaju ga zavodnikom. No, Goran se na tu titulu samo nasmije.



''Ma koga sam ja zaveo ikad? To je takav krivi opis i pridjev, jer na kraju krajeva – dame biraju. Ako ste se prevarile meni je stvarno žao, jer na kraju krajeva tko će ispunit sva ta očekivanja, ali da se ne branimo lijepo je imat u srcu'', kaže.



Iako ga mnogi smatraju pravim romantičarem, Valentinovo za njega nije datum koji obilježava posebnim planovima.



"Jesam. Jesam na neki način, volio bih reć da nisam i da sam više praktičniji i realniji u svijetu koji je takav i takav. Zapale su me ove ljubavne pjesme tako da je meni svaki put kad je koncert slavimo onu vrstu osjećaja kad nekoga stvarno voliš i kad si za nekoga spreman učinit puno toga. Meni je Valentinovo radni dan ali ne u uredu nego na svijetu'', kaže.



Malo tko zna da je ponosan otac četiri sina, koji su mu najveći oslonac u životu. Iako je njegov javni život ispunjen glazbom i scenom, o privatnom dijelu ne govori previše, a za našu emisiju otkriva razlog tome.



"Ne mislim da će to pomoć ni meni, ni njima ni nikom. Nema potrebe za tim uopće. Ma toga ne manjka danas, danas je ova digitalna diskrecija sve je tu i ko je šta. Ali bojim se da i tu ima laži. Kad vidim sve te kuće, stanove idealne ljubavne odnose i kad vidiš da je puklo. Kako se to dogodilo? Tako da treba čuvati šta vam je najdraže, ne treba svako znat di vam je'', objasnio je.



Osim što priprema brojne koncerte, Karan se nedavno suočio i sa zdravstvenim izazovom. No, to ga nije spriječilo da nastavi raditi punom parom.



"U 11. mjesecu sam operirao koljeno i zahvaljujem se doktoru Nemecu i njegovoj klinici koji učinili sve to. Nakon 10 dana sam imao koncert i u Poljsku na turneju tako da sve skupa je ok'', kaže.



Nova pjesma, novi koncerti i stare emocije – Goran Karan ostaje vjeran svom prepoznatljivom zvuku. A ljubav, kao i glazba, uvijek pronađe svoj put.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.