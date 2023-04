Tonči Huljić iskreno o zetu Petru Graši: "Prijatelji su mi rekli da ih više ne dovodim da ga gledaju!''

Tonči Huljić i Madre Badessa imaju novi hit zanimljivog naziva "Žvaka". Zbog čega se taj hitmaker odlučio na takvu pjesmu, kakvoj se vrsti glazbe želi sada malo više posvetiti te pokazuje li unuka Alba već sad interes za glazbu, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Singl "Žvaka" Tončija Huljića i Madre Badesse napokon je ugledao svjetlo dana. Tom pjesmom hitmaker radi odmak od dosadašnjeg mediteranskog stila i ubacuje reggae s rap dionicom.



"Na kraju smo se odlučili, kad je Vjekoslava spomenula žvaku, odlučili smo se napraviti pjesmu o žvaki. U ovom spotu mi je zapravo žvaka menadžer i producent i spašava me od ceste i ulice. Zgodno je ispalo, neočekivano. Kao i uvijek, spot ima titlove i prenesenu vrijednost i značenje", govori Tonči Huljić.



No uz singl "Žvaka" taj kantautor daje novi život, ali i zvuk, po mnogima, najljepšoj pjesmi "Marija Magdalena", koju je Doris Dragović prije 24 godine otpjevala na Eurosongu u Jeruzalemu 1999. godine.



"Te godine nismo uspjeli pobijediti, bili smo baš onako nemilosrdno spriječeni, čak nas se pokušalo diskvalificirati. Međutim, ostaje mi zadovoljstvo što je to jedna od deset najljepših pjesmama u analizama fanova, pa će doživjeti svoju instrumentalnu verziju. Zato što je to naslonjeno na moj život koji sad želim voditi, a to je instrumentalna karijera, koja je počela s koncertom Mediteranneo i s pop-misom", objasnio je Tonči.



Instrumentalna glazba, ali i turneje s prvom pop-misom na svijetu trenutačno su Tončiju okupacija i smjer u kojem sada želi ići s glazbom. Priznaje kako je došlo vrijeme gdje se malo zasitio pop-pjesama jer sada uživa u u ulozi djeda.



"Ne stižeš raditi i ne možeš se koncentrirati. Treba biti pri ruci, današnja djeca su dosta zahtjevna, pogotovo ako imaju energije ko ova. Svašta, nije svakidašnja, ha-ha, ali valjda svaki djed tako priča o svojoj unuci. Vrlo je muzikalna osoba, ekstremno", otkrio je Tonči.



Bezbroj svjetskih priznanja i nagrada Tonči je dobio tijekom svoje glazbene karijere, no otkriva na što je ipak najviše ponosan.



"Trenutačno sam ponosan, pa čak i malo zabrinut kakva je Hana mama. Jer pretvorit se iz djevojčice u brižnu majku koju mi sprječavamo da je kći ne pojede cijelu... Taj majčinski instinkt je stvarno nevjerojatan, ona je htjela biti majka i to joj se ostvarilo. Stvarno uživamo u tom djetetu i u najmanju ruku je specifično - kao i njegovi roditelji i dide i bake, ha-ha", iskren je Tonči.



U odgoj malene Albe, kaže Tonči, ne žele se miješati. Vjekoslava je Hani uvijek pri ruci kada joj zatreba, pa se postavlja pitanje je li Tonči o obiteljskom životu savjetuje zeta Petra.



"On je loš primjer za sve muževe, čovjek koji je toliko briljantan u kući, da su mi svi prijatelji koje sam doveo tamo sa ženama rekli da ih ne dovodim više tamo da to gledaju. Čovjek stvarno kuha da je to nevjerojatno. Tako da mu ja nemam što dijelit savjete, a i nema gore stvari nego kad se baka i dida previše petljaju, petljaj se koliko oni traže", zaključio je Tonči.



A Huljića traže i diljem svijeta da uživaju u njegovoj glazbi, tako da su veliki koncerti u Beču, Americi i Rimu nešto o čemu sada intenzivno razmišlja.

