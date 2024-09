Ovo su ljetna izdanja najzgodnijih Hrvata, koji od njih zaslužuje titulu hrvatskog Apolona?

Iako se nakon godišnjeg odmora polako vraćamo u uobičajenu rutinu, ljeto još nije gotovo. Zato ćemo baciti oko na ljetna izdanja najzgodnijih Hrvata. Gvardiol, Modrić, Sobin, ali i neki olimpijci ovog su ljeta zaintrigirali pripadnice ljepšeg spola te ponosno ponijeli titulu "Apolona s plaže".

Plivač Nikola Miljenić ovog je ljeta na Olimpijskim igrama u Pariz plijenio pozornost jednako kao i na domaćim plažama, gdje se odmarao. Dame su složne – s lakoćom je uzeo titulu jednog od najzgodnijih domaćih Apolona s plaže. Tko zna, ovaj se olimpijac možda okuša i u modelingu.

''Recimo, dok sam bio u L.A.-u, koji je grad modelinga, nikad to nisam htio radit, a sad kako sam stariji, kažem zašto ne, ali nisam nikad baš pokušao napravit neki korak da probam dobiti neki posao, neku gažu, ne znam'', govori Nikola.

U stopu ga slijedi još jedan olimpijac koji se našao na listi najzgodnijih domaćih sportaša. Aurel Benović ovih je dana tetovirao olimpijske krugove i pokazao zašto je, uz svoj gimnastičarski telent, zaslužio pozornost dama. Titulom pravog ljetnog Apolona može se pohvaliti i Joško Gvaridol. Kamere su ga uhvatile u trenucima opuštanja u Novigradu zadarskom, mjestu njegova oca Tihomira. Iako je stekao svjetsku slavu, ovaj skromni dvadesetdvogodišnjak, na kupanje se uputio poput običnog turista. Nakon odmora, na rasporedu su obveze na zelenim travnjacima Manchester Cityja.

''Ono što jednostavno znam, da nisam gotov igrač i još uvijek ima mjesta za napredak. Drago mi je da sam okružen svjetskim igračima i svjetskim trenerima. I vjerujem da ću se danas sutra razviti u nekog, ajmo reć, kvalitetnog igrača'', misli Joško.

Baš poput Gvardiola, na odmoru je aktivan i Luka Modrić. Njegov omiljen morski rekvizit je sup, pravi je majstor i za vožnju jet-skijem, a prizor jednog od najslavnijih nogometaša današnjice kako ''tutnji'' na tubi koju vuče gliser - ne viđa se često. Ivan Rakitić pokazao je svoje umijeće krstarenja morskim valovima jednog ljeta na našoj obali. Evo uvida i u ljetne aktivnosti vaterpolista Jerka Marinića Kragića, domaćeg sportaša s titulom najzgodnijeg. Jere sada uživa u očinskim obvezama.

''To je sigurno neki najveći životni uspjeh, najveća životna sreća, svi su mi to govorili da će to biti tako, ali nisam vjerovao dok nisam to dijete uzeo u ruke, ne to dijete nego moje dijete, tako da definitivno najveća sreća, definitivno nešto što te natjera da sazriješ ako nisi htio, moraš jer više nisi sam, moraš se brinuti o svom djetetu'', rekao je Jerko.

Bacimo oko na pobjednike showowa Nove TV u ''plažnom'' izdanju. Fabijan Pavao Medvešek briljirao je u ''Tvoje lice zvuči poznato'', a teško mu je naći zamjerku i na plaži. Saša Lozar na plaži voli ljenčariti, ali i zajahati sup, a pobjednik Plesa sa zvijezdama, hrvatski zet Pedro Soltz, pokazao je zašto je model sa svjetski uspješnom karijerom.

''Ja probam uvijek misliti na duži termin, da sam ja najzdraviji koliko mogu i da izdržim mladost najduže koliko mogu. Ja generalno volim biti zdrav, jest zdravo, volim biti aktivan'', kaže Pedro.

Glumac Slavko Sobin poslovno je u Kolumbiji proveo nekoliko tjedana. Odmarao se i na domaćim plažama i pokazao da je u top formi. Njegov kolega, glumac Marko Petrić, nedavno je na sejšelskim plažama uživao na medenom mjesecu, a one konavoske najviše voli glazbenik Vlaho Arbulić. Ljubav prema svojem je zavičaju pretočio i u tetovaže.

''Imam Konavoku istetoviranu, ali imam i više toga evo imam i Cavtat tu.''

Koji je slavni Hrvat zaslužio titulu najzgodnijeg domaćeg Apolona s plaže, drage dame, prosudite same.

