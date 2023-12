Večeras doznajte tko će biti novi MasterChef, za titule se bore Sarah i Luka: "Ja im oboje želim svu sreću, sretan sam tko god da pobijedi!"

Nakon mjeseci kuhanja i kulinarskih izazova imamo ovogodišnje finaliste MasterChefa. Za titulu će se večeras boriti Luka Veić i Sara Mikulec. Kakve su prognoze njihovih sad već bivših kolega te po čemu će svi oni pamtiti svoju avanturu, donosi Dijana Kardum.

Samo korak je dijelio Manuela do finala ovogodišnjeg MasterChefa.



"Ja sam stvarno zadovoljan svojim plasmanom, zadovoljan sam sa svim što sam ovdje naučio i prošao i beskrajno zahvalan na svemu", zaključio je Manuel.

Njegov je put u MasterChef kuhinji bio zaista trnovit. Ovaj povratnik u show na početku se suočio s tim da žiri njegovo jelo ne želi ni kušati, a na kraju je izborio svoje mjesto među tri najbolja.

"Od početka je bilo dosta gadno za mene, desila se ta situacija da ne žele probat moje jelo, tu onako pada vam moral, motivacija, sve, ne da vam se apsolutno više ništa. Ali u jednom trenutku vam onda presudi taj inat, e pa sad vam idem pokazat da ipak to mogu i kada se u glavi ohladite, posložite jednostavno krenete samo naprijed", otkrio je.

Usponi i padovi bili su sastavni dio puta i drugih kandidata.

"Moje iskustvo u MasterChefu je prije svega bilo jako lijepo, super su bili svi kandidati, svih nas 24, nisam sreo tako homogenu grupu ljudi nigdje", priznao je Petar Tucman.



"To je bilo nešto doslovno nezaboravno, toliko stvari sam naučila, toliko ljudi sam upoznala, od kandidata do žirija, do gostiju", dodala je Gaia Zec.



"Smislit jelo i da to sve to da bude jako dobro, ali nekako me Stipe jučer pohvalio da sam svaki izazov objeručke prihvatila.. tako da bila sam svjesna gdje sam došla, jednostavno moram se boriti i da ni jedan izazov ne smije bit težak i da svaki moram prihvatit i evo nekako, od samog početka od njegove prve rečenice glavom kroz zid, ja sam išla glavom kroz zid", izjavila je Ivana Soldo.

Najveći izazov Dominiku predstavljale su slastice: "Dosad svi izazovi koji su bili sam ih prošao tako da definitivno mi je taj najveći i najteži".

No iz ovog će kulinarskog putovanja ponijeti samo lijepe uspomene, ali i znanja.

Ovogodišnje finaliste Saru i Luku večeras očekuje kuhanje za titulu.

"Što se tiče Sarah i Luke, ja im oboje želim svu sreću, sretan sam tko god da pobijedi, navijam za oboje, em kao osobe, em kao kuhari su idealni", zaključio je Manuel.

Tko će na kraju odnijeti titulu, ne propustite doznati večeras na Novoj TV.

