Koju pjesmu Mejaša je Jasmin Stavros htio otpjevati? ''Pitao me, pa kako je moguće da meni to nisi dao!''

Velik hit Mejaša "Zorica" napisao je Denis Dumančić, a Jasmin Stavros mu je zamjerio što tu pjesmu nije dao njemu. Ovu, ali i druge zanimljive priče o tome kako su nastali najveći hitovi Letećeg odreda, ali i grupe Mejaši, Dumančić je otkrio našoj Juliji Bačić Barać u novom izdanju rubrike "Tajne iz refrena". Priznao nam je i od koje je pjesme najviše zaradio.

''Sanjao sam moju ružicu'' jedna je od najpoznatijih pjesama Letećeg odreda. Kako je ona nastala?

''U to vrijeme ja sam hodao s djevojkom koja mi je sad žena i bili smo razdvojeni u to vrijeme, ona je živjela u Njemačkoj, ja ovdje. To je čista jedna gastrabjaserka pjesma'', otkrio je Denis Dumančić.

Je li mogao pretpostaviti da će ta pjesma tako dugo trajati?

''To teško, ja sam mislio da ću ja s 45 završiti svoju karijeru i da nije normalno duže se s tim baviti bez obzira na primjere oko nas niti da će moje pjesme trajati'', priznao je Denis.

Zna li od koje pjesme je najviše zaradio?

''Mislim da je to Zorica, je. Postoji ta jedna priča, moja žena je Zorica i ona je rekla da njeno ime ne zvuči baš lirski. Da, a ja sam skužio da kad imaš to, a u zoru Zorica me budi, to može biti samo spaljena pjesma'', ispričao je Denis.

Za Mejaše je napisao Zoricu, Zavela me Ana...?

''Nikola mi je jednom rekao,kad bi mi imali jednu pjesmu Ana ko marihuna'', priča Denis.

Je li ga bilo strah staviti riječ marihuana u pjesmu?

''Ne, pjesma ne govori ništa loše, a dosta ljudi gleda površno, znam da su nam govorili, mislim na Meaše, najviše djeca slušaju, a ne odgajate ih baš dobro. To je samo usporedba, toliko me zavela, kao opojno neko sredstvo'', objasnio je Denis.

Za koju se pjesmu ljudi najviše iznenade da ju je Denis napisao?

''Iznenade se oni na sve s obzirom na to kako me doživljavaju'', rekao je.

Koja je priča iza pjesme ''Od Prevlake do Dunava''?

''Moj prijatelj Igor Kotal, on isto pravi pjesme i snimio je sve s riječima "na na na na", to je meni bilo fascinantno da sam rekao molim te daj mi da ja napravim tekst, to će biti hit. Ja sam to tako samouvjereno rekao da je on rekao nema problema evo radi. Ja sam htio napraviti ljubavnu pjesmu koja će biti u kontekstu vremena, a u to vrijeme i Prevlaka i Dunav bili su okupirani. To je bilo bitno meni reći na glas da su i Prevlaka i Dunav naši bez obzria što su okupirani'', objasnio je Denis.

''Kao ja ne kužim'' isto je jedan veliki hit.

''To je isto Igor rekao meni - kao ja ne kužim što to ljubav je'', otkrio je Denis.

U samim počecima podržao ih je Hus iz Parnog valjka?

''Mi smo tada ne bili presretni, nego smo bili u totalnoj euforiji. Mi smo ponosni što je Hus tu vidio potencijal možda bi se dogodilo i bez njega, ali sigurno teže, kad ddobiješ takvu podršku, to je druga dimenzija. Ja se nisam usudio ništa mu reći, vjerovao sam mu'', govori Denis.

Što je s obožavateljicama u tom nekom periodu vaše najveće popularnosti?

''Nas je pratio naziv teen atrakcije, a ja taj naziv nisam volio jer nisam htio biti teen atrakcija nego ozbiljni bend, a nas su najviše slušale cure, a dečki mi znaju danas reći kakve su to bile pjesme, oni su to slušali ali poskrivećki'', priča Denis.

Jedna od najslušanijih pjesama je ''Lutkica''.



''Događalo se to često da bi konobarica htjela zatvoriti a nama se nije išlo, to je mladost, pun si euforije. Zbog tog ostajanja je nastao taj stih "mog života konobarice" treba nam svima ta koonobarica koja će ostati i razumjeti da trebaš još jednu. Do kad god treba? Ma da'', objasnio je Denis.

Surađivao je Denis s mnogim imenima s naše estrade, a između ostalog pisao je pjesme i za Jasmina Stavrosa koji nas je nažalost nedavno napustio.

''Za njega mogu reći veliki radnik, zabavljač i time se strašno isticao. Kad je izašla "Zorica" rekao je kako to nisi meni dao? Ja mu objasnim i on opet za sat vremena pita, ali kako je to moguće da to nisi meni dao, pa sam ja taj zabavljač i ja mu kažem - pa Jasmine, a u zoru Zorica me budi, hopa cupa cijelu noć je bilo pa možda nije baš primjereno godinama'', objasnio je Denis.

Znači, Stvaros je htio otpjevati Zoricu?

''Da, ali i zakansio je jer smo ju već bili snimili s Mejašima i kad je čuo onda je rekao pa kako nije meni došla'', prisjetio se Denis.

