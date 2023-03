Pađen progovorio o gubitku oca u ranom djetinjstvu, a otkrio je i tko je bio najveći zavodnik njegove generacije: ''On se skrivao od djevojaka!''

"Otkazani let", "Fratello", "Što si u kavu stavila" - samo su neki od hitova za koje je zaslužan Jurica Pađen. Kako su nastale ove pjesme, tko je od glazbenika bio najpopularniji među djevojkama te zbog koje pjesme mu se spremalo uhićenje, otkriva za In magazin u novom izdanju rubrike "Tajne iz referena". Iskreno je s Julijom Bačić Barać razgovarao i o gubitku oca u ranom djetinjstvu.

Pjesma ''Fratello'' sigurno je jedan o najvećih hitova?

''Pa je, moram priznati da je snimana u puno verzija što u inozemstvu što u regiji. Volim taj talijanski pečat koji oni stavljaju u svoja umjetnička djela i to me inspiriralo da napravim svoj zvučni filmić o tome kako je puno ljudi, naročito iz Dalmacije, putovalo u prekomorske zemlje u Ameriku, Australiju, Južnu Ameriku, trbuhom za kruhom i ti rastanci su bili bolni, oni tu ostavljaju svoje najbliže. Nije to kao danas, da imaš telefon, pa razgovarate, pa si avionom za jedan dan tu, to su bila putovanja u neizsvjesno'', priča Pađen.

Oko kojeg se stiha u pjesmi najviše predomišljao?

''Po meni je dosta jak stih- zaklinjem te krvlju, čuvaj ono što najviše volim'', otkrio je.

S tom pjesmom se dosta poistovjećuju pomorci i njihove obitelji.

''Apsolutno jer prvi stih ide - dolje u luci, mnogi su to prepoznali generacije poslije, pjesma je bila hit u Finskoj, snimljena je u Austriji, u Njemačkoj'', priča Pađen.

''Otkazani let'', je li točno da je na toj pjesmi back vokale otpjevao Siniša Vuco.

''Je, meni je puno poznatih faca gostovalo na albumima'', priča Pađen.

''Ja sam smislio naziv Aerodrom, za to je kriva jedna djevojka koja je bila stjuardesa, odnosno moja prva ljubav zapravo koja me inspirirala i na onu poznatu čuvenu baladu "24 sata". I onda sam ju čekao tamo na aerodromu sa svojim Spečkom i razmišljao - kako da nazovem bend'', ispričao je.

Ljudi najviše pitaju za pjesmu - što si u kavu stavila?

''Je, to im je uvijek'', priznaje Pađen.

A je li bio popularan kod djevojaka?

''Pa ne mogu se požaliti, ali to je vjerojatno zato jer sam svirao'',kaže.

Tko je bio najveći zavodnik Pađenove generacije?

''Zavodnik, mislim to podrazumijeva da se nije morao uopće truditi da ti nešto radiš, da zoveš, da šalješ cvijeće, a na primjer Vlado Kalember, kakvo zavođenje pa on se morao skrivati od žena onda znam da je Bregović isto bio kao on'', ispričao je Pađen.

Kakve su bile reakcije na pjesmu ''Stavi pravu stvar na pravo mjesto'' kad je tek objavljena?

''E ta je bila odmah hit, ta je razbila sve u 16'', priznaje Pađen.

Je li bilo puno komentara što ste mislili s tim refrenom?

''Znači kaj god hoćeš da znači, to je tako širok raspon mogućih značenja da ne želim objašnjavati'', rekao je Pađen.

Za koju je pjesmu mislio da neće postati hit, a postala je?

''Pa recimo ''Obična ljubavna pjesma''.

Koliko je na njega utjecalo to što je rano ostao bez oca?

''Pa mislim da je utjecalo na mene na taj način da sam se morao izboriti sam za puno više stvari nego moji vršnjaci da sam shvatio da me nema tko štititi na neki način. Nitko neće doći i pokloniti mi nešto ili mi dati'', ispričao je Pađen.

