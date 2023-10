Petar poslije ispadanja iz MasterChefa prognozirao veliku petorku: ''Ja vjerujem da će se tamo naći...''

Nakon posljednjeg stres testa vrata MasterChefa zatvorila su se za Meri Goldašić. Iz ove kuhinje Meri kaže nosi samo lijepe uspomene ali i znanja. Isto razmišljanje dijele i Petar Tudja i Leon Babić koji su natjecanje napustili prije nje. Tko bi od njih svoj put volio nastaviti u profesionalnoj kuhinji, a koga vide kao favorite, u idućim minutama donosi Dijana Kardum.

Nakon cijelog ciklusa gdje su kuhali u paru, na kraju su u paru ispali i Petar Tudja i Leon Babić.



''Nije presudila jedna stvar, presudila je činjenica jednostavno da smo zaostajali dosta za drugima sa znanjem i iskustvom'', priča Petar Tudja.



''Sretan sam što sam prošao kroz to sve, sretan sam što sam mogao pokazati svoje kulinarske sposobnosti, sretan sam što sam se vratio doma gdje me ljudi vole i nemam zbog čega biti tužan iskreno'', govori Leon Babić.

Nakon ovog dvojca vrata MasterChef kuhinje zatvorila su se i za Meri Goldašić. Iako se kuhanjem borila do samog kraja, ipak su njezino slatko i slano jelo bili najlošije ocijenjeni.



''Jako sam zadovoljna ostvarenim u MasterChefu jer prije mene su ispadali dobri kandidati, tako da sam iskreno počašćena, što sam toliko dugo ostala ovdje i što sam imala prilike toliko naučiti'', govori Meri Goldašić.

Upravo su znanja i vještine među najvrijednijim što su sa sobom ponijeli iz MasterChef kuhinje.



''A moje putovanje u MasterChefu je bilo jako zanimljivo, definitivno poučno iskustvo i na kraju dana sam sretan što sam bio tu'', kaže Leon Babić.



''MasterChef ću isključivo pamtiti po dobrom, po smijehu, po pjevanju, možda i suzama ali sretnim'', kaže Petar Tudja.



''U MasterChefu sam naučila, onoliko koliko za cijelog života nisam u kuhanju jer kad kuhaš svojoj obitelji kuhaš po njihovom ukusu, što možda i nije najpravilnije, a u MasterChefu ipak naučiš kombinirati okuse, teksture, tehnike'', kaže Meri.

To će im pomoći da svoje kulinarsko putovanje možda nastave i u nekoj profesionalnoj kuhinji.



''Rekao sam kao MasterChef otvara mnoga vrata, nadam se da će meni otvoriti neka u kulinarskom smjeru, pa ako bude kakvih poziva moguće da ću biti zainteresiran'', priča Leon.

Meri se kući vratila na rođendan sina. Iako im dani provedeni u MasterChef kuhinji nisu bili laki, kako kaže nijedan dio svoje avanture ne bi mijenjala.



''Od početka, od ulaska, od same audicije u MasterCefu sam zadovoljna, gotovo sa svime, možda bih samo promijenila onu prvu tremu i rekla sama sebi, u redu je, diši, to su samo ljudi, ali inače stvarno mi je ovo bilo jedno prekrasno isksutvo. Počelo je od prijave na nagovor prijateljice i ne žalim'', govori Meri.



''Ništa ne bih mijenjala u MasterChefu, čak ni one situacije gdje sam bila malo dramatična bih ostavila takve jer sam bila dosljedna sebi i kakva sam bila u MasterChefu takva sam u stvarnom životu'', kaže Meri.

Pred ostalim kandidatima sada su novi izazovi.



''U finalu malo teže, ali mogu vam reći. U prvih pet ja vjerujem da će se naći Ivan, Luka, Gaia i Petar'', kaže Petar.

Tko će se već u idućem izazovu iskazati ne propustite pratiti u novi epizodama MasterChefa na Novoj TV.

